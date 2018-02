Embraco | governo Slovacchia | “Nessun aiuto di Stato La delocalizzazione è una scelta

Embraco - pressing governo su Ue : "La questione Embraco e' una cosa seria e la Commissione valutera' se le regole sugli aiuti sono state rispettate, ma non diamo giudizi prima di conoscere i fatti reali", ha affermato nelle scorse ore ...

Embraco - il Governo prova a limitare i danni andando alla UE : La questione Embraco fa alzare il velo sul delicato tema degli aiuti di Stato nella UE. L'Italia ha avanzato - tramite il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda - il sospetto che alcuni paesi facciano concorrenza sleale sfruttando i fondi comunitari per offrire incentivi e basso costo del lavoro alle aziende, sottraendole così ad altri paesi. Potrebbe essere successo questo alla Embraco, che chiuderà i battenti nel nostro paese per ...

Embraco - Calenda assicura : Il Governo non molla : Teleborsa, - Il Governo "non molla" la presa su Embraco . Un messaggio chiaro quello del Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda , che ha incontrati oggi a Bruxelles il commissario europeo ...

Embraco : Salvini - governo complice : ANSA, - ROMA, 20 FEB - "Massima solidarietà ai lavoratori Embraco e a tutti coloro che hanno perso il lavoro per colpa di questo governo scellerato che oggi va con il cappello in mano in Europa. Un ...

Embraco - un operaio si incatena ai cancelli : "Non voglio mollare - è la mia fabbrica". Ieri la rottura col Governo : È rottura con l'Embraco. L'azienda del gruppo Whirlpool dice no alla richiesta di sospendere i 500 licenziamenti nello stabilimento di Riva di ChIeri, nel torinese, e va avanti sulla...

Embraco licenzia - ignorato il governoL'ira di Calenda : "Sono degli irresponsabili" : licenziamenti sempre più vicini. Lavoratori sul piede di guerra prolungano lo sciopero e manifestano davanti lo stabilimento di Riva di Chieri. ignorato l'appello del Governo per la Cassa integrazione. L'ira del ministro.

Embraco - salta la trattativa con il Governo. Calenda : Urgentemente al lavoro con Invitalia : Teleborsa, - "Attiviamo Urgentemente un lavoro con Invitalia per cercare di trovare un percorso di reindustrializzazione in tempi molto più brevi perché abbiamo poco più di un mese". E' questa la road ...

Embraco rifiuta la proposta del governo : salta la trattativa su 497 licenziamenti. Calenda : “Gentaglia. Non li ricevo più” : Li chiama “gentaglia” e annuncia di avere più intenzione di riceverli. salta la trattativa tra il governo ed Embraco, l’azienda brasiliana che aveva annunciato 497 licenziamenti tra i 527 dipendenti dello stabilimento di Riva di Chieri , in provincia di Torino. “Ho parlato per telefono con l’azienda e ho spiegato che la loro proposta, sul passaggio dei lavoratori al part-time, non è accettabile”, ha detto il ministro ...

Embraco - slitta l’accordo su 500 licenziamenti. Calenda : “Se non li ritirano sarà un atto di guerra al governo” : Un piccolo passo avanti, ma ancora niente di sicuro. Embraco, l’azienda brasiliana che aveva annunciato 497 licenziamenti tra i 527 dipendenti dello stabilimento di Riva di Chieri , in provincia di Torino, potrebbe ritirare questa sua decisione. Dopo mesi di discussioni, scioperi, manifestazioni e dopo l’incoraggiamento di Papa Francesco agli operai (ricevuti ieri in Vaticano), la società che produce compressori per i frigoriferi della Whirlpool ...

Embraco : Governo in pressing : ANSA, - TORINO, 8 FEB - L'Embraco ha dato la disponibilità a ritirare i licenziamenti, ma aspetta l'ok da Whirlpool e darà una risposta al Governo entro giovedì prossimo. La notizia è stata data dal ...