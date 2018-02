Ema | Ue | “Ricorso di Milano irricevibile”

meteoweb.eu

: E via con l'ennesimo pesce in faccia. Mi raccomando: più Europa che ne abbiamo grandi vantaggi. Ema, Consiglio Ue:… - borghi_claudio : E via con l'ennesimo pesce in faccia. Mi raccomando: più Europa che ne abbiamo grandi vantaggi. Ema, Consiglio Ue:… - Corriere : Il Consiglio Ue: «Il ricorso di Milano su Ema è irricevibile» - HuffPostItalia : 'Argomenti grotteschi'. Il Consiglio europeo ferma il ricorso di Milano sulla sede dell'Ema -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Il ricorso presentato daper sospendere la decisione di assegnare ad Amsterdam la sede Ema “è irricevibile” per due motivi: “Carenza di legittimazione passiva” e “difetto assoluto di giurisdizione del Tribunale a pronunciarsi sull’atto impugnato“. E’ quanto si legge nella memoria dell’Ufficio giuridico del Consiglio Ue, che propone al Tribunale dell’Unione europea di “rigettare la domanda di sospensione in via cautelare e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento“. Il Consiglio, si legge nel documento, “non può accettare la grottesca rappresentazione che il ricorrente offre della procedura di selezione che invece si distingue, rispetto a precedenti decisioni sulla allocazione della sede dell’Agenzia europea dei medicinali, per essere basata sulla comparazione ...