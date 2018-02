Elezioni | video di Sgarbi su Fb | Di Maio usatelo come lassativo

Elezioni - i «candidabili» nonostante tutto | Video : Chi sono i candidati che hanno subito una condanna e che, a norma di legge, saranno ugualmente in lista il 4 marzo?

Elezioni Politiche : le proposte di Severino Nappi - Fi - per Ischia e l'Area Flegrea VIDEO : E' necessaria una rete di sistema che coinvolga imprese, professionisti e mondo del lavoro. Correlati [ Elezioni ], [ forza italia ], [ forza italia.Ischia terremoto ], [ Politiche ], [ proposte ], ...

Elezioni - il videomessaggio di Grillo : “Basta votare i meno peggio. Scegliere M5S - diventeremo i peggiori del mondo” : “È bellissimo, è bellissimo. Allora, sta succedendo qualcosa di straordinario, perché abbiamo una grande opportunità in Italia oggi. Possiamo veramente riflettere e fare quello che avremmo sempre voluto fare”. Così Beppe Grillo nel suo ultimo videomessaggio postato sul blog, in risposta agli attacchi incrociati che stanno prendendo di mira il Movimento 5 Stelle: “Oggi abbiamo l’occasione, il 4 di marzo, di cambiare questo ...

Elezioni 2018. Mazzocca incontra il leader LeU Pietro Grasso - Abruzzo in Video : Ambiente, territorio, lavoro sono stati alcuni dei temi affrontati. "Noi siamo per un'economia diversa, un'economia circolare, che possa rimettere al centro l'ambiente - ha sottolineato Grasso - Abbiamo realizzato un nuovo piano verde per l'economia in cui le priorità non sono le grandi infrastrutture ma ...

Elezioni - si voterà così Video (il voto disgiunto non c’è più) Ecco la scheda : come funziona : Porta il nome del capogruppo del Pd, Ettore Rosato, il nuovo sistema elettorale misto: proporzionale -maggioritario

Elezioni - si voterà così Video (il voto disgiunto non c’è più) Ecco la scheda : come funziona : Porta il nome del capogruppo del Pd, Ettore Rosato, il nuovo sistema elettorale misto: proporzionale -maggioritario

Messina - spopolano i video di Zuccarello sul web : "Io candidato sindaco? Ecco cosa farò alle Elezioni" : Uscirò dalla scena politica? Chi lo sa . Sicuramente, nel caso in cui non ci sarà una quadra, si andrà alle elezioni tutti frammentati. A mio avviso, la città ha bisogno di una giunta che cerchi di ...

Elezioni - Telese vs Fedeli : “Lei disse che avrebbe smesso con la politica dopo referendum”. “Fake news”. Ma c’è il video : Bagarre a Tagadà (La7) tra il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, e il giornalista Luca Telese. Quest’ultimo incalza la candidata Pd al Senato: “Ma lei non aveva detto che avrebbe smesso con la politica, se avesse perso il Sì al referendum costituzionale?”. “C’ero anche io nella stessa trasmissione”, interviene il capogruppo uscente alla Camera della Lega, Massimiliano Fedriga. “La politica ...

Elezioni Politiche 2018 - Alboresi : 'No al Gentiloni bis ed alla Fornero' Video : Bistrattati da Renzi e dai nuovi dem, gli appartenenti alla sinistra nuda e cruda, allergica ai compromessi dettati dalla UE e da chi identifica il cittadino solo come carne da macello, hanno deciso di allearsi tra loro, con un unico sogno: quello di riportare i “rossi” in Parlamento dopo le prossime Elezioni [Video]. Verso le Elezioni del 4 Marzo: l'intervista al segretario del PCI, Mauro Alboresi Da qualche legislatura non si riesce a ...

Pensioni - ultime info ad oggi 11 febbraio su anticipate - Elezioni e dati choc Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 11 febbraio 2018 vedono arrivare nuovi dati sui pensionati che ricevono un assegno da oltre 37 anni. Secondo quanto riportato recentemente dall'Osservatorio dell'Inps, si tratterebbe di quasi 500mila persone. Nel frattempo prosegue la campagna elettorale, che vede protagonista ancora una volta la possibile cancellazione o modifica della Legge Fornero. Tra le proposte avanzate la pensione anticipata ...

Elezioni politiche 2018 : sondaggi su tutti i partiti aggiornati al 10 febbraio Video : Gli ultimi #sondaggi in vista delle #Elezioni politiche 2018 del 4 marzo sono stati pubblicati oggi, 10 febbraio, dal sito termometropolitico.it. La rilevazione statistica è stata condotta, si legge, “sulla base di 3500 interviste realizzate con metodologia CAWI tra il 3 e l’8 febbraio 2018’. Secondo il Termometro Politico, dunque, il M5S resta sempre prima forza politica italiana, ma con percentuali inferiori rispetto ad altri sondaggi [Video]. ...

Elezioni regionali Lombardia 2018 : sondaggi e come si vota Video : Manca meno di un mese alle #Elezioni regionali #Lombardia 2018, appuntamento politico che andra' a sovrapporsi alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018 [Video]. A re gli ultimi sondaggi e le istruzioni su come si vota, con le indicazioni dei candidati in corsa per la poltrona di nuovo governatore della regione Lombardia. Centrodestra, Centrosinistra, M5S e LeU concorrono per succedere a Roberto Maroni, ex segretario federale del partito Lega ...

Elezioni politiche 2018 : sondaggi aggiornati all’8 febbraio Video : A 24 giorni dalle #Elezioni politiche 2018, in programma il 4 marzo, arrivano i risultati degli ultimi sondaggi [Video]. È il quotidiano Repubblica a fornire una media ragionata delle rilevazioni statistiche compiute nelle ultime ore da tre istituti come Emg, Index Research e Swg. Dai sondaggi compiuti sulle intenzioni di voto degli elettori italiani non emergono grandi differenze rispetto alla settimana scorsa, nonostante l’impatto mediatico ...

'Benito Mussolini? Oggi vincerebbe le Elezioni' Video : 'Eia Eia ma va' la''. Affermazione ironica con la quale qualche organo di stampa avrebbe voluto irridere chi, nel secondo decennio del XXI secolo, parla di deriva fascista in Italia. Da sorridere c'è ben poco e l'episodio di Macerata, con il 'giustiziere squadrista' ex leghista Luca Traini che apre il fuoco contro gli immigrati [Video], è solo la punta dell'iceberg. In Italia siamo semplicemente più lenti a recepire le tendenze internazionali, ...