Elezioni | FdI Venezia | raid vandalico ai danni sede di San Donà di Piave

Elezioni : Fdi - in Sicilia condizioni per bis successo Regionali : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) – “Con l’elezione di Nello Musumeci in Sicilia abbiamo dimostrato che un centrodestra unito riesce a vincere presentando e affermando persone di qualità e di moralità. Adesso, per le Elezioni del 4 marzo, ci sono tutte le condizioni affinché si ripeta lo straordinario risultato delle Regionali. L’alleanza tra Fratelli d’Italia e Diventerà bellissima rappresenta l’elemento centrale ...

Elezioni - La Russa (FdI) vs Fioroni (Pd) : “Centri Sociali? Antifascisti da operetta - votano per voi”. “Dici balle” : Botta e risposta a Omnibus (La7) tra il deputato di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, e il parlamentare del Pd, Giuseppe Fioroni, sull’aggressione al segretario provinciale di Forza Nuova, Massimo Ursino. “Io sono allarmato dalla violenza” – commenta La Russa – “Non c’è alle spalle la violenza delle Brigate Rosse e di tutto quel mondo di sinistra legato alla teoria marxista-leninista. Però c’è di ...

Elezioni - candidato al Senato con Fdi a processo : “Diffamò una donna. Le diceva di essere stata mandata dal diavolo” : Avvisato dal questore per stalking e condannato dal gip di Reggio Calabria per diffamazione e danno di immagine nei confronti di una donna. Pendenze che non hanno minimamente intaccato la carriera politica di Massimo Ripepi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e candidato al Senato in Calabria. L’anno scorso, infatti, il pastore della comunità religiosa della chiesa cristiana “Pace” ha ricevuto dal gip Davide Lauro un ...

Elezioni 2018 - FdI contro direttore Museo Egizio : se governiamo va via - : Fratelli d'Italia annuncia: "Se noi al governo, rimozioni automatiche da incarichi ministeriali". Attacco a Christian Greco, che dirige il Museo torinese, con cui Meloni si è scontrata su un'...

Elezioni : Meloni a Boldrini - con Fdi al governo subito politiche natalità : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – “Tranquilla Presidente, una volta che Fratelli d’Italia sarà al governo, grazie alle nostre politiche per la natalità non ci sarà bisogno di alcuna sostituzione. #VotaGiorgiaMeloni”. è quanto scrive il Presidente di Fratelli d’Italia e candidato premier Giorgia Meloni su Twitter, rispondendo ad un tweet di Laura Boldrini che affermava la necessità di accogliere un congruo numero di ...

Elezioni - Meloni (FdI) : “Tajani? Non è il nostro candidato. Berlusconi dica i nomi prima del voto” : prima boccia l’ipotesi Tajani premier, evocata da Berlusconi, poi Giorgia Meloni smentisce pure di aver parlato con lo stesso leader di Forza Italia e con Salvini di due altri possibili candidati per Palazzo Chigi. “Io gioco a carte scoperte, se fossi in Berlusconi dichiarerei prima i nomi, in modo che gli elettori li conoscano, come ha fatto Fratelli d’Italia“, ha rivendicato la leader del partito, replicando ...

Elezioni regionali 2018 - centristi e ex Pdl in lista con Gori (Pd). E Fontana (Lega-Fi-FdI) : "Via centomila clandestini" : Tanta società civile, mondo del lavoro e ordini professionali, l'associazionismo laico e cattolico, un certo numero di ciellini, qualche ex esponente locale del centrodestra, sindaci o assessori di ...