Elezioni | Di Maio | super squadra ministri | no solito schifo

Elezioni, indagato per riciclaggio candidato M5s scelto da Di Maio: 'Valore aggiunto di Caiata è professionale' - Elezioni, indagato per riciclaggio candidato scelto da Di Maio. Caiata: 'Sono innocente ma mi sospendo da M5s' - Salvatore Caiata, il focoso presidente del Potenza calcio scelto da Di Maio

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “Speriamo che grazie al consenso dei cittadini” lache verrà presentata la prossima settimana “possa diventare il governo di cambiamento di questo Paese”. Lo ha detto Luigi Diin diretta Facebook. “Con molta emozione vi dico che è una, è composta da uomini e donne di buona volontà e ve li farò conoscere personalmente la prossima settimana. Ma intanto voglio dire cosa c’è e cosa non c’è. Non ci sarà Brunetta all’economia e Alfano agli Esteri, non ci saranno figure senza nè arte nè parte catapultate lì dai partiti, non ci saranno incompetenti e corrotti, non c’è nulla delloa cui vi hanno abituato i partiti. Ci sono persone oneste e riconosciute. Donne e uomini dello Stato e delle istituzioni. Unadi governo come quella vi presenterò è patrimonio non del ...