Elezioni | Berlusconi | offensivo paragonare Di Maio a Craxi

Elezioni : Berlusconi - leali se Salvini premier ma ancora non suo momento : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – Se Matteo Salvini “prendesse un voto più di noi, lo sosterremmo con piena lealtà. Ma questo stavolta non accadrà. Però Matteo è giovane, verrà anche il suo momento, ne sono certo”. Lo dice Silvio Berlusconi in un’intervista a ‘Il Dubbio’. L'articolo Elezioni: Berlusconi, leali se Salvini premier ma ancora non suo momento sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni : Speranza - Renzi prepara governo con Berlusconi : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “Ogni giorno Matteo Renzi rivolge a noi di Liberi e Uguali le sue attenzioni. è un modo per distrarre l’attenzione dall’accordo già fatto con Berlusconi. Ogni voto dato al Pd e ai suoi alleati serve per fare il governo Renzi-Cav”. Lo afferma Roberto Speranza di Liberi e Uguali, a margine di un’iniziativa nella città di Potenza dove è candidato nel collegio uninominale. L'articolo ...

Elezioni 2018/ Michele Emiliano - “Pd sostenga Governo Di Maio” : Berlusconi - “rifarei patto Nazareno con Renzi” : Elezioni 2018, Emiliano vs Renzi, "Pd sostenga Governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"? Berlusconi, "rifarei il Nazareno"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:05:00 GMT)

Elezioni - Boldrini : “Guanti bianchi tra Renzi e Berlusconi”. Martina (Pd) : “E’ Liberi e Uguali che aiuta la destra” : Nelle stesse ore in cui Silvio Berlusconi dice che farebbe “un complimento a Renzi, perché ha saputo tagliare i legami del Pd con l’ideologia comunista, disumana e crudele”, Laura Boldrini sottolinea come il segretario del Pd e il presidente di Forza Italia usino “i guanti bianchi” tra loro “il che fa pensare male, fa pensare a un voto utile; che parli di flat tax uno condannato per frode fiscale non si può sentire, ...

Elezioni - Travaglio a Bonino : “Ha detto che tornerebbe a fare un governo con Berlusconi”. E la leader di +Europa si infuria : Vis-à-vis a Otto e Mezzo (La7) tra Emma Bonino, leader della lista +Europa, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. L’ex parlamentare radicale osserva: “Una delle cose che lei mi attribuisce è quella di essere membro fondatore del Gruppo Bilderberg descritto come il Ku Klux Klan. E non sono d’accordo. La differenza di idee è il lievito della democrazia e io penso che sia importante avere idee diverse, come sulla giustizia, ad ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Fiducia leader : Gentiloni prima scelta - Renzi al 30% - Berlusconi non sfonda : Sondaggi politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e Fiducia leader, Gentiloni la prima scelta mentre Renzi non va oltre il 30%. Berlusconi non convince(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 01:16:00 GMT)

Sondaggi Elezioni 2018/ Focus indecisi : alle Politiche 2013 votavano Pd e Berlusconi - oggi… : Sondaggi elettorali politici verso le Elezioni 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli. Regionali Lazio con Zingaretti in vantaggio. Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:10:00 GMT)

Elezioni - Berlusconi ai costruttori dell’Ance : “Mettete sotto dipendenti - amanti - clienti e obbligateli a votare FI” : “Io sono qui soltanto a darvi buone notizie, in cambio me ne dovrete dare altre voi. Da qui alla fine della campagna elettorale ciascuno di voi deve diventare un missionario di libertà. Mettete sotto tutti i vostri clienti, dipendenti, mogli, amanti. E obbligateli a votare. Basta un simbolo su Forza Italia“. Questo l’invito rivolto da Silvio Berlusconi alla platea dell’Ance, l’associazione dei costruttori edili, ...

Elezioni - quando i dati piegano la realtà. Renzi vs Berlusconi : “L’Italia? Sta meglio” - “No - peggio”. E hanno ragione entrambi : Sia Renzi che Berlusconi rispondono alla domanda: “l’Italia oggi sta meglio o peggio di qualche anno fa?”. Il primo sostiene che la situazione sia migliorata dopo i governi di centrosinistra, affermando da Floris a DiMartedì: “sull’export adesso l’Italia va meglio della Germania e della Francia” e ancora “la produzione industriale in Italia sta andando meglio degli altri paesi europei”. Berlusconi sostiene invece al videoforum del Corriere che, ...

Elezioni - Berlusconi : “Spera ancora nella sentenza di Strasburgo? Me ne frego…” : “Se spero ancora in Strasburgo? Me ne frego...“. Così Silvio Berlusconi ha tagliato corto, a margine dell’intervento all’Ance, in merito al verdetto della Corte di Strasburgo sulla sua incandidabilità. L'articolo Elezioni, Berlusconi: “Spera ancora nella sentenza di Strasburgo? Me ne frego…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni : Salvini - Berlusconi stia attento con ironia e scherzo : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – “Bisogna stare attenti con l’ironia, perché c’è tanta gente che ha fame, un lavoro precario e sta pensando di lasciare l’Italia. Quindi l’ultima cosa di cui c’è bisogno in campagna elettorale è l’ironia, la burla lo scherzo”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Coffee break’ su L7, commenta la correzione di Silvio Berlusconi a ...

Elezioni : Salvini - manderemo partecipazioni a Berlusconi per manifestazione : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – Alla manifestazione del centrodestra del primo marzo “conto che ci siamo tutti e tre”. A Silvio Berlusconi “manderemo le partecipazioni, formale invito”, ma “l’Italia non la raggiungi solo in televisione”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Coffee break’ su La7. L'articolo Elezioni: Salvini, manderemo partecipazioni a Berlusconi ...