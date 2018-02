Ecco tutta la verità sui rincari delle bollette elettriche

Alessandro e Alex si sono lasciati? Ecco tutta LA VERITÀ su cosa è successo : Alex Migliorini e Alessandro D'Amico si sono lasciati? Adesso basta che per un giorno due fidanzati non compaiano più nelle stesse foto su Instagram che immediatamente viene lanciato l'allarme! È esattamente quello che è successo ad Alex e Alessandro di Uomini e Donne: nelle ultime ore, non hanno pubblicato nessuno scatto di coppia e questo, secondo alcuni fan, potrebbe significare solo che i due non stiano più insieme. A questo, poi, si ...

“Oddio - no”. A 7 anni dalla morte del figlio appena nato - la scoperta sconvolgente. Per tutta la vita mamma e papà hanno convissuto con un dolore atroce - insostenibile. Poi - dal nulla - Ecco arrivare una lettera inattesa. E il loro mondo crolla - di nuovo : La peggior notizia, quella che un genitore non si vorrebbe mai sentir dire in tutta la sua vita. “Vostro figlio, purtroppo, non ce l’ha fatta”. Questo l’incubo con il quale si sono dovuti scontrare una madre e un padre che sette anni fa hanno ricevuto la drammatica comunicazione dal personale di una struttura ospedaliera di Volgograd in Russia, la città che in passato era stata famosa con il nome di Stalingrado. Al ...

Amici - i fan contro Riccardo Marcuzzo! E Twitter lo sospende : Ecco tutta la verità! : Perché il profilo Twitter di Riccardo Marcuzzo è stato sospeso? Le fan se lo stanno chiedendo in massa, non capendo come mai, dall'oggi al domani, il cantante di Perdo le parole sia scomparso dal noto social network. Sono state fatte innumerevoli ipotesi (qualcuna veramente assurda!), ma la verità continua a essere tenuta nascosta: finché non sarà lo stesso Riccardo a spiegare perché non è più presente su Twitter, possiamo semplicemente leggere ...

“Ecco perché Francesco Monte era sotto casa di Cecilia Rodriguez”. Tapiro d’oro con colpo di scena per il naufrago - beccato da Valerio Staffelli vicinissimo alla ex. La voce si è sparsa subito : ritorno di fiamma in corso? “Vi dico tutta la verità” : Il canna-gate all’Isola dei Famosi è ancora in piedi, tanto che Francesco Monte, che si è autoeliminato dal reality, ha già ricevuto il Tapiro d’oro dalle mani di Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia che consegna l’ambita statuetta ai vip. La settimana scorsa, per la cronaca, l’onore era spettato a Eva Henger, la ex naufraga dell’Isola eliminata al televoto pochi minuti dopo ...

Fuorisede di tutta Italia unitevi : Ecco il blog che racconta la vostra cucina : ... per soddisfare le collaborazioni che abbiamo con alcune aziende', una pseudo-contaminazione con il mondo del mercato che li ha cambiati marginalmente. Come sottolinea Andrea 'noi abbiamo un target ...

Sanremo - Michelle (e altri) con un fiore bianco sul palco : svelato il significato. L’avrete notato sicuramente e - magari - pensato che fosse una questione di stile. Tutt’altro. Ed Ecco perché vedremo quel dettaglio per tutta la durata del Festival : Settimane prima che partisse la 68esima edizione del Festival di Sanremo si sapeva già che Michelle Hunziker sarebbe stata la regina. Occhi puntati sugli outfit, ma anche sulla ‘performance’ della conduttrice svizzera sul palco dell’Ariston. E non ha certo deluso le aspettative di chi, fan sfegatato della moglie di Tomaso Trussardi, non aveva la benché minima ombra di dubbio sul fatto che sarebbe stata all’altezza. ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro squalificati da Sanremo 2018? Ecco tutta la verità : Ermal Meta e Fabrizio Moro squalificati da Sanremo 2018? Si è aperto un caso non di poco conto appena conclusa la prima puntata della kermesse: durante il DopoFestival, non pochi hanno fatto notare una certa somiglia tra il brano Non mi avete fatto niente dell'inedito duo e Silenzio di Ambra Calvani e Gabriele De Pascali, che due anni è stato presentato a Sanremo Giovani. Notata la somiglianza, i commenti su Twitter e Facebook si sono sprecati e ...

Francesco Monte parla per la prima volta dopo l'Isola 2018 : Ecco tutta la verità del naufrago : Francesco Monte ha deciso di rompere il silenzio, dopo la sua spontanea decisione di abbandonare l'Isola dei Famosi 2018, con un lungo post pubblicato su Instagram: ha deciso di rispondere a tutti coloro che volevano conoscere in maniera approfondita la sua versione dei fatti, che non pare assolutamente combaciare con quanto detto ieri da Eva Henger durante la terza diretta dell'Isola. Non ha voluto aspettare la prossima puntata, Francesco ...

“Insopportabile”. Isola dei Famosi - senza Francesco è tutta un’altra cosa. E ora che Monte è tornato in Italia ha deciso di raccontare tutta la verità - senza filtri. Ecco la confessione a sorpresa dell’ex di Chechu che - dopo le (quasi) corna - ha dovuto incassare un altro brutto colpo : Isola dei Famosi, quest’anno c’è davvero da divertirsi. Si fa per dire… Beh, dopo la bomba sganciata durante l’ultima puntata da Eva Henger (che poi è stata eliminata) è successo il finimondo. Ormai lo sanno anche i muri ma è meglio ribadire: la Henger ha accusato Francesco Monte di aver portato della droga all’Isola dei Famosi. E, ovviamente, è scoppiato il finimondo. La produzione del reality ha cercato delle prove per inchiodare Monte ma non ...

“Insopportabile”. Isola dei Famosi - senza Francesco è tutta un’altra cosa. E ora che Monte è tornato in Italia ha deciso di raccontare tutta la verità - senza filtri. Ecco la confessione a sorpresa dell’ex di Chechu che - dopo le (quasi) corna - ha dovuto incassare un altro brutto colpo : Isola dei Famosi, quest’anno c’è davvero da divertirsi. Si fa per dire… Beh, dopo la bomba sganciata durante l’ultima puntata da Eva Henger (che poi è stata eliminata) è successo il finimondo. Ormai lo sanno anche i muri ma è meglio ribadire: la Henger ha accusato Francesco Monte di aver portato della droga all’Isola dei Famosi. E, ovviamente, è scoppiato il finimondo. La produzione del reality ha cercato delle prove per inchiodare Monte ma non ...

Stefano De Martino lascia l'Isola 2018? Ecco tutta la verità : Stefano De Martino lascerà l'Isola 2018? Qualcuno lo sta pensando, ma noi possiamo dirvi subito di togliervelo dalla testa: l'inviato ci sembra molto contento e pieno di entusiasmo per la sua nuova esperienza, anche se sicuramente la nostalgia del suo vecchio ruolo è tanta. Ed è proprio per questo che in molti pensano che Stefano potrebbe lasciare l'Isola per tornare subito ad Amici di Maria De Filippi, dai suoi amici e colleghi che continuano a ...

Francesco sarà squalificato dall'Isola dei Famosi? Ecco tutta la verità Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sull'#Isola dei Famosi, il reality di Canale 5, che ha appena visto il ritiro di Chiara Nasti [Video], la fashion blogger di Napoli. Le ultime novita' rivelano che uno dei protagonisti di questa nuova edizione rischierebbe la squalifica dopo le accuse infamanti rilasciate da Eva Henger. Ma andiamo a svelare cos'è accaduto, continuando a leggere qui sotto. Isola 2018: Eva Henger, accusa choc contro ...

Francesco sarà squalificato dall'Isola dei Famosi? Ecco tutta la verità : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sull'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5, che ha appena visto il ritiro di Chiara Nasti, la fashion blogger di Napoli. Le ultime novità rivelano che uno dei protagonisti di questa nuova edizione rischierebbe la squalifica dopo le accuse infamanti rilasciate da Eva Henger. Ma andiamo a svelare cos'è accaduto, continuando a leggere qui sotto....Continua a leggere

Cecilia ha scritto di nascosto a Francesco? Ecco tutta la verità! : Cecilia ha mandato un messaggio a Francesco Monte, di nascosto? Sono tanti i misteri dell'Isola dei famosi quest'anno, ma hanno tutti una cosa in comune: a rivelarli è stata Eva Henger. È lei la concorrente che ieri sera si è fatta portavoce di scoop e gossip mica da poco: sorvoleremo in questo articolo sulla rivelazione con cui ha aperto la puntata, e con cui ha tentato di screditare Monte agli occhi del pubblico, è stato fin troppo chiaro, ma ...