Ecco la Sala Grande di Harry Potter fatta di Lego

Auto & tasse : il salasso degli automobilisti. Ecco quanto il Fisco preleva in un anno : Mia dolce Auto, finirà mai questo salasso? Potrebbe sembrare la trama di un vecchio film ma, purtroppo, non è così. Oggi un normale Automobilista che usa la propria vettura per andare a lavoro tutti i ...

“Ecco il salame 100% vegano”. La foto diventa virale - poi si scopre la verità. Vi sarete imbattuti nel nuovo ‘caso social’ che ha subito scaldato gli animi. “Arriva dalle Marche ed è fatto solo di insalata” - si legge nella descrizione - ma non è come sembra : Vi sarete probabilmente imbattuti in questa immagine negli ultimi giorni. Su Facebook magari, dove la foto di un cosiddetto salame vegano, completamente fatto di insalata, ha fatto il giro delle bacheche in poche ore. E scatenato l’ira dei puristi della tradizione e della cultura gastronomiche italiane. Perché ormai, tra menu dei ristoranti e scaffali dei supermercati, siamo circondati da hamburger vegetariani (o vegani), da ...

Tasse boom - Ecco quanto pagheremo in più nel 2018. Un salasso nel vero senso della parola : Ammontano a 47 miliardi di euro le imposte e Tasse locali, regionali e comunali, pagate dai contribuenti nel 2017: Imu-Tasi in testa che hanno generato un gettito per Comuni e lo Stato centrale per 20,7 miliardi di euro, 17,1 miliardi di euro i comuni e 3,6 miliardi di euro lo Stato centrale. È quanto emerge da un’analisi del Servizio politiche territoriali della Uil sul gettito fiscale totale e medio pro-capite di una famiglia-tipo ...

‘’Sapevamo i vincitori di Sanremo prima del televoto. Ecco le prove’’. La denuncia del giornalista a Striscia la Notizia. Dario Antonio racconta il retroscena della sala stampa durante la finale del festival ed esplode la polemica : La vittoria al festival di Sanremo 2018 di Ermal Meta e Fabrizio Moro era stata pronosticata dai book makers e, dopo lo scandalo plagio, che poi non si è rivelato tale, i due hanno sempre scalato le classifiche delle canzoni più ascoltate di Sanremo. L’ultima critica è arrivata ieri sera a Striscia la Notizia, quando Dario Antonio, giornalista di Controcomunicazione presente nella sala stampa del festival di Sanremo ha fatto una ...

Festival di Sanremo 2018, qual è la classifica di 10 Big (su 20) nella terza serata di giovedì 8 febbraio su Rai1? ecco le fasce relative soltanto ai voti della sala stampa. Sanremo 2018, cantanti Big in gara e titoli delle canzoni di giovedì 8 febbraio ecco i titoli delle canzoni e i nomi degli

Festival di Sanremo 2018, qual è la classifica di 10 Big (su 20) nella seconda serata di mercoledì 7 febbraio su Rai1? ecco le fasce relative soltanto ai voti della sala stampa. Sanremo 2018, cantanti Big in gara e titoli delle canzoni di mercoledì 7 febbraio ecco i titoli delle canzoni e i nomi degli

“Incredibile - sono proprio loro!”. Ricordate le inquietanti gemelline di Shining? Eccole oggi - completamente diverse - a quasi 40 anni dall’uscita in sala del capolavoro di Stanley Kubrick. Riuscite ancora a ripensarci senza tremare? Guardate la trasformazione delle due : Un film capace di segnare un epoca, settare nuovi standard in tema di inquietudine e tenere il pubblico incollato alla poltrona nella febbrile attesa dei titoli di coda, con un sospiro di sollievo naturale al riaccendersi delle luci. Alzi la mano chi non ha provato un senso di angoscia e, perché no, della sana e genuina paura di fronte alla proiezione di Shining, capolavoro di Stanley Kubrick ancora oggi capace di far parlare di sé e ...

Elezioni politiche : Ecco tutti i candidati del collegio di Marsala e Trapani : ecco i candidati nel collegio uninominale di Marsala - Trapani per la Camera. Centrosinistra Pamela Orrù, M5s Piera Aiello,Leu Daniele Nuccio. Centrodestra Tiziana Pugliesi. Per il Senato, sempre ...

Expo - nuova richiesta di giudizio per Sala Dopo il falso Ecco l'abuso di ufficio : La Procura generale ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in qualità di ex ad di Expo, per la nuova accusa di abuso d'ufficio contestata a dicembre nell'inchiesta sulla Piastra dei Servizi Segui su affaritaliani.it

Il Rei - il reddito di inclusione - a Marsala e a Petrosino. Ecco come funziona : Lo dice il sindaco Di Girolamo, cambia il modo concreto degli aiuti, un nuovo strumento che ha, tra gli altri, l'obiettivo di instradare al mondo del lavoro. L'inserimento avverrà seguendo quelle che ...

CINEMA 2017 - IL CROLLO/ Perso il 46 - 35% di presenze in sala : Ecco perché : Rispetto al 2016, il CINEMA italiano ha Perso nel 2017 quasi 90 milioni di euro, quasi tutti per colpa delle produzioni nazionali, la gente non va più al CINEMA(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 15:54:00 GMT)

Cinema - prima in sala poi in tv : Ecco il film evento su De Andrè : ROMA - ' Io sono un principe libero e ho altrettanta autorità di fare guerra al mondo intero quanto colui che ha cento navi in mare '. C'è una citazione del pirata britannico Samuel Bellamy scritta nelle note di copertina di uno dei dischi più belli di Fabrizio De André , 'Le ...

Il Milan risponde con un comunicato al Sindaco Sala : “Lasciare San Siro? Ecco la nostra intenzione” : Il Milan ha voluto rispondere al Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che nella giornata di oggi aveva dichiarato: “Il Milan, e li capisco, ha la volontà di pensare ad un suo stadio. Stiamo dando tempo al Milan per verificare se ci sono delle possibilità, però alla fine qualcosa bisognerà fare, a me personalmente piace molto San Siro. Va ripensato, entrate diverse, hospitality diverse, colori diversi. Oggi la tecnologia può aiutare: una ...

Il sindaco Sala : 'Ecco dove il Milan può costruire un nuovo stadio - decisione in due o tre mesi' : Il Milan vuole costuire un nuovo stadio di proprietà e ora arrivano nuove indicazioni sulle possibili aree deputate al progetto. Intervistato da Sky Sport 24 , il sindaco di Milano Giuseppe Sala fa il punto su San Siro e sulla proposta ai rossoneri: 'L'ideale sarebbe che lavorassero insieme, ma il Milan, e li capisco, ha la volontà di pensare ad ...