Ds beccato con coca e soldi dai carabinieri | calcio sotto choc

“Visto con chi sta?”. Bomba Francesco Monte : ecco dove l’hanno beccato. Nonostante il ‘canna-gate’ - l’ex naufrago si dà da fare e non perde neanche un’occasione. L’ultima parecchio ghiotta ha già fatto impazzire i fan : Francesco Monte è ormai al centro delle cronache. Dal Grande Fratello Vip in poi è diventato una presenza quotidiana. l’ex tronista sta combattendo come un leone per difendere il suo buon nome dopo il ‘canna-gate’, e mentre posa per un fotoromanzo, mentre si vede di nascosto (?) con Cecilia Rodriguez e mentre pubblica foto sempre più patinate sul suo profilo Instagram, tra un’intervista e l’altra, pensa anche alla sua carriera. A questo ...

Sorpassi a tutto gas lungo la Sr71 per seminare i carabinieri : 21enne beccato con la droga e arrestato : Sono stati i carabinieri della Stazione di Subbiano, nell'ambito di servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze psicotrope, ad arrestare ...

“La verità è un’altra”. Francesco Monte beccato sotto casa di Cecilia : un incontro segreto all’insaputa di Ignazio? Il gossip impazzisce. Poi - a Mattino 5 - spunta il vero motivo. Vi torna? : Striscia la Notizia ha consegnato un nuovo Tapiro D’Oro a Francesco Monte. Il motivo? Ovviamente, il “canna-gate”. Dal giorno in cui Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver acquistato della droga e di averla fumata in Honduras prima dell’inizio del reality, la polemica non si è più fermata. Monte continua a dichiararsi innocente, la Henger continua ad attaccarlo. Lui, stufo di quella che ormai era per lui diventata una gogna più che un ...

“Cecilia perché mi hai fatto le corna?”. Eh no - Ignazio Moser non l’ha affatto presa bene. Dopo che Striscia la Notizia ha beccato Francesco Monte con la sua Chechu - sembrava che l’ex gieffino l’avesse presa con calma - dignità e classe. Ma il nuovo scoop del tg satirico mette tutto in piazza : Sesso, droga e reality, ormai l’affaire Isola dei Famosi sta prendendo pieghe inaspettate. Dopo la questione ancora da appurare sulla marjiuana, è arrivato il nuovo scoop di Striscia la Notizia che tiguarda il triangolo maledetto: Moser – Cecilia – Monte. Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro all’ex naufrago che guarda caso si trovava proprio sotto casa di Chechu. In tanti hanno pensato a un ritorno di fiamma e Ignazio Moser si è ...

“Ecco perché Francesco Monte era sotto casa di Cecilia Rodriguez”. Tapiro d’oro con colpo di scena per il naufrago - beccato da Valerio Staffelli vicinissimo alla ex. La voce si è sparsa subito : ritorno di fiamma in corso? “Vi dico tutta la verità” : Il canna-gate all’Isola dei Famosi è ancora in piedi, tanto che Francesco Monte, che si è autoeliminato dal reality, ha già ricevuto il Tapiro d’oro dalle mani di Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia che consegna l’ambita statuetta ai vip. La settimana scorsa, per la cronaca, l’onore era spettato a Eva Henger, la ex naufraga dell’Isola eliminata al televoto pochi minuti dopo ...

Durante la consegna del Tapido d'oro - Monte 'beccato' con la Rodriguez : Questa sera a Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro a Francesco Monte. Un blitz in cui Monte è stato "beccato" con la ex Cecilia Rodriguez. Staffeli gli consegna il tapiro ...

Professore beccato a farlo in classe con una stendessa : è scandalo - VIDEO : E lo scandaloso VIDEO della ripassata bollente ha in men che non si dica fatto il giro del web, varcando i confini del Paese e diffondendosi in tutto il mondo, Italia compresa. Il gruppo di ragazzi ...

JOHNNY DORELLI/ Riservato ma pronto per i paparazzi : Gloria Guida - "ci hanno beccato - è stato contento" : A 60 anni dal successo al Festival di Sanremo al fianco di Domenico Modugno, JOHNNY DORELLI si racconta nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:40:00 GMT)

beccato con la marijuana pronta da vendere : Beccato in strada con un po' di marijuana, un 18enne egiziano senza fissa dimora, ma con vicende penali precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato ...

Ecco il cantante di Amici beccato MANO NELLA MANO con lei! : Se avevamo ancora piccoli dubbi, ora non più: Mattia Briga e Ludovica Valli sono fidanzati! Non possono più nascondersi, anzi vi abbiamo già spiegato che secondo noi non hanno intenzione di nascondersi ed è per questo che è stato facile avvistarli insieme in giro per Bologna. Magari non hanno ancora confermato il fidanzamento perché si stanno frequentando (con l'esclusiva, volendo usare il linguaggio di Uomini e Donne), ma le cose si stanno ...

Sorvegliato speciale beccato con pregiudicati a Scampia : NAPOLI. Sorvegliato speciale di Marigliano "beccato" a Scampia insieme a pregiudicati, in manette. I carabinieri del nucleo Radiomobile del Reparto Operativo di Napoli hanno arrestato Daniele D'...

Inseguito da moglie e suocera per 200 km viene beccato in hotel con l’amante : la sfuriata è epica : Insegue il marito per 200 chilometri e lo becca in albergo con l’amante. La sfuriata della moglie tradita è epica. La donna ha raggiunto il marito assieme alla madre, che ha filmato la scena e lo ha affrontato nel parcheggio dell’hotel L'articolo Inseguito da moglie e suocera per 200 km viene beccato in hotel con l’amante: la sfuriata è epica proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nuovamente beccato il Samsung Galaxy Note 8 con Oreo - a che punto è l’aggiornamento? : 'Venne il giorno in cui il Samsung Galaxy Note 8 ricevette l'aggiornamento ad Android Oreo'. Credete sia uno scherzo? Ci spiace deludervi, è tutto vero, anche se bisogna fare delle precisazioni opportune. Partiamo dal presupposto che non si sta certamente parlando di un firmware beta, ma di una versione test scaricato su un qualche esemplare riservato alla prova dei passanti (Noterete dalle foto in basso, difatti, il codice IMEI in bella ...

Fasanese "beccato" con spinello : FASANO - I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fasano, nell'ambito di servizi predisposti al controllo della circolazione stradale, hanno segnalato alla Prefettura di ...