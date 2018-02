Dopo il 4 Marzo in Lombardia | dall' economia mista allo statalismo?

Juncker spaventa Piazza Affari. I timori del presidente della Commissione europea sul 'governo non operativo' Dopo il 4 marzo manda la Borsa ... : La politica dei moniti e dei diktat di Bruxelles è morta e sepolta" afferma l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo. Secondo Emma Bonino, invece, "Juncker dice quello che ...

Pezzopane PD : "Scuola - finora risultati importanti - ma Dopo 4 marzo tavolo su pulizie e servizi" : L'Aquila - "Con i governi del Pd abbiamo dato molte risposte al mondo della scuola, e anche sul fronte della manutenzione e delle pulizie. Con la legge di Bilancio 2018 siamo riusciti a prorogare fino a tutto anno scolastico 2018/2019 gli appalti, per dare più stabilità ai lavoratori e garanzie alle famiglie e agli insegnanti di avere edifici scolastici più puliti. Siamo anche riusciti ad allargare ad altri servizi ...

M5s pronto a dividersi Dopo il 4 marzoGrillo-Di Battista vs Di Maio-Casaleggio? : Elezioni 2018: dopo il 4 marzo nascerà un "nuovo" Movimento di Grillo e Di Battista in (apparente) contrasto con quello di Di Maio e Casaleggio jr? L'ipotesi è concreta. Ecco perché Segui su affaritaliani.it

Eugenio Scalfari : 'Matteo Renzi - il suo piano per sostituire Paolo Gentiloni Dopo il voto del 4 marzo' : Nella sua consueta lenzuolata domenicale su Repubblica , Eugenio Scalfari , a due settimane dal voto si concentra - anche - su Matteo Renzi . E ne smaschera quello che ritiene essere il piano. ...

Vescovi - Dopo Marzo l’intesa «Cina : il Papa ha già detto sì» : Le trattative tra Santa Sede e Repubblica Popolare sulla nomina dei Vescovi sono in dirittura d’arrivo. Ma c’è chi si mostra diffidente (gli Usa) e chi rema contro (Taiwan)

Bruno Vespa : 'Vi spiego perchè in caso di pareggio non si tornerà al voto Dopo il 4 marzo' : Solo chiacchiere da campagna elettorale: Bruno Vespa , nel consueto editoriale su Il Giorno del sabato, smonta così quel che Renzi, Berlusconi, Salvini e Meloni vanno dicendo in questi giorni. E cioè ...

Perché nonostante i sondaggi Gentiloni è convinto che Dopo il 4 marzo un governo ci sarà : ... a poco più di due settimane dal voto il futuro Parlamento rischia di non avere alcuna maggioranza politica. Ma il premier Paolo Gentiloni rassicura: l'Italia avrà un governo stabile e non populista. ...

Perché nonostante i sondaggi Gentiloni è convinto che Dopo il 4 marzo un governo ci sarà : I sondaggisti sono concordi: dopo le elezioni del 4 marzo non ci sarà una maggioranza in grado di governare. Le ultime rilevazioni prima dello stop imposto dalla legge sulla par condicio parlano chiaro: a poco più di due settimane dal voto il futuro Parlamento rischia di non avere alcuna maggioranza politica. Ma il premier Paolo Gentiloni rassicura: l'Italia avrà un governo stabile e non populista. Reduce dal ...

'O maggioranza o ritorna al voto con Rosatellum'. Fi chiude due strade sul Dopo 4 marzo : Berlusconi esclude ogni ipotesi di un governo di scopo o proseguendo con un esecutivo Gentiloni. Segno che cambiare la legge elettorlae non sarebbe né facile né rapido. E promette di rivelare a giorni ...

Quelli che… Dopo il tg : Luca e Paolo con Mia Ceran e Ubaldo Pantani dal 5 marzo in access prime time su Rai2 : Mia Ceran, Luca & Paolo: nuovo programma su Rai2 oltre a Quelli che il calcio. Ecco tutti i dettagli. Quelli che… dopo il tg, conduttori e meccanismo del programma di Rai2 Tutto parte da un tweet del direttore di Rai2, Andrea Fabiano: “@miaCeran @LucaBizzarri @Paolokessisoglu ora con #QCC @Quelliche_Rai2 in diretta su @RaiDue!!! E poi […] L'articolo Quelli che… dopo il tg: Luca e Paolo con Mia Ceran e Ubaldo Pantani ...

Elezioni - il 'colpo di Stato' Dopo il 4 marzo : un governo di scopo : A meno di tre settimane dal voto la maggioranza , qualunque essa sia, appare sempre più una pia illusione. Complici lo schieramento tripolare e la legge elettorale con un sistema misto proporzionale-...

Beatrice Lorenzin : nessuna proroga vaccini - multe Dopo 10 marzo : Vaccinazione a scuola dell'obbligo. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, annuncia: niente proroga, dopo il 10 marzo scatteranno le sanzioni.

Vaccini : niente proroga - Dopo il 10 marzo via alle multe : La ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, ha confermato che il 10 marzo sarà il termine ultimo per mettersi in regola con quanto previsto dal decreto-legge prevenzione vaccinale. dopo il 10 marzo, tutti i genitori che decidono di non vaccinare i propri figli iscritti alle scuole dell'obbligo, incorreranno in una sanzione. La Lorenzin, ha ricordato, inoltre, che i bambini più piccoli (con un'età compresa tra zero e sei anni) non vaccinati non ...

Dopo IL 4 MARZO/ Ritornare subito a votare? Ecco perché non si può : Berlusconi e Renzi hanno dichiarato che se non ci sono i numeri si torna al voto. 1) con quale legge elettorale? 2) Fanno i conti senza l'arbitro della partita. LORENZA VIOLINI(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 06:01:00 GMT)ELEZIONI/ Solo il 35% di giovani sceglie un partito, e la maggioranza guarda a M5s, di A. RosinaSCENARIO/ Folli: Prodi aspetta la sconfitta di Renzi per rifare il centrosinistra