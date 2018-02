Disponibile su PC la patch 1 2 5 di Kingdom Come | Deliverance

Fifa 18 Patch 1.10 : nuovo aggiornamento Disponibile per la versione PC : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione PC di Fifa 18, si tratta della Patch 1.10 Title Update 6 per tale piattaforma. Al momento non sono state pubblicate ancora le note di rilascio e quindi non siamo in grado di dirvi quali siano le novità di questo aggiornamento. Secondo le indiscrezioni si tratterebbe solo […] Leggi l'articolo Fifa 18 Patch 1.10: nuovo aggiornamento disponibile per la versione PC su I ...

Disponibile patch 1.12 per Gran Turismo Sport - cosa cambia e miglioramenti : Poliphony Digital ha rilasciato una nuova patch per Gran Turismo Sport, la 1.12. Apporta una serie di numerosi miglioramenti alla fisica, la stabilità di alcune automobili e risolve vari problemi. Continua quindi il supporto degli sviluppatori per un gioco molto amato, soprattutto dopo l'aggiornamento che ha introdotto il single player. Ecco l'elenco di tutte le novità per Gran Turismo Sport. Principali caratteristiche introdotte 1. ...

Fifa 18 Patch 1.09 : nuovo aggiornamento Disponibile per la versione Xbox One : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione Xbox One di Fifa 18, si tratta della Patch 1.09 Title Update 6 per tale piattaforma. Il peso della Patch è di 1580.6 Megabytes Queste le note di rilascio: Risolti tanti problemi, in particolare il cosiddetto “Kick Off Glitch”: adesso dopo aver segnato un gol, sul calcio […] L'articolo Fifa 18 Patch 1.09: nuovo aggiornamento disponibile per la ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per PC : Disponibile sui test server la patch con le misure anti-cheat : PlayerUnknown's Battlegrounds può sicuramente contare su una base di giocatori veramente vasta, lo testimoniano i grandi numeri registrati dal titolo, ma all'interno di questo bacino d'utenza così grande, è molto facile incappare in giocatori che usano pratiche scorrette.Del fastidioso problema relativo ai cheater ne abbiamo già parlato, ultimamente alcuni giocatori di PlayerUnknown's Battlegrounds hanno cominciato a sfruttare revive veloci e ...

Disponibile patch 1.09 per Call of Duty WW2 ed evento gratuito Resistenza - i dettagli : Call of Duty WW2 si aggiorna con la patch 1.09 e l'avvio del Community Event chiamato Resistenza, in vista dell'uscita del primo DLC. Parliamo prima della patch: migliora innanzitutto la velocità del recupero di energia, rimosso lo shock che deriva dalle esplosioni generate dai compagni e aggiunge Winter Carentan alla mappa principale e corregge oltre 50 bug del gioco nella modalità multiplayer, inclusi i continui crash nei vari scenari. Le note ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : Disponibile una nuova patch per la versione PC : PlayerUnknown's Battlegrounds, l'ormai famoso titolo che macina numeri da capogiro, è da poco approdato sulle console di casa Microsoft, Xbox One e Xbox One X, ed è finalmente stato reso disponibile nella sua versione 1.0 su PC.Il gioco, già molto popolare in Accesso Anticipato, continua a generare profitti sempre più alti anche nella sua versione "definitiva", con vendite in costante crescita.Oggi vi segnaliamo un aggiornamento per la versione ...

Call of Duty WWII : Disponibile la patch 1.08 per PS4 : L'apprezzato Call of Duty WWII ha ricevuto una nuova patch su PlayStation 4, la 1.08, che presto sarà disponibile anche per Xbox One e PC. Con questo aggiornamento termina l'evento Winter Siege iniziato l'8 dicembre 2017.L'update, del peso di 1,08 GB, può essere scaricato dagli utenti PS4 e, come segnala Gearnuke, pone fine all'evento invernale rimuovendo anche le decorazioni natalizie dal Quartier Generale. I giocatori, tuttavia, potranno ...

Disponibile patch per The Witcher 3 su Xbox One X - arriva l’HDR e due modalità grafiche : CD Projekt RED ha finalmente rilasciato l'attesissima patch per The Witcher 3 Wild Hunt su Xbox One X, che aggiunge una valanga di migliorie grafiche a un titolo già molto bello di suo. arriva infatti il supporto per l'HDR, cioè l'High Dynamic Range, che mostra colori più vividi e corrispondenti alla realtà. Questa importante patch introduce anche due nuove modalità grafiche per tutti i giocatori che hanno scelto di provare l'impatto grafico di ...

Prima patch di PlayerUnknown's Battlegrounds Disponibile su Xbox One : focus su bug e performance : Come vi abbiamo spiegato in un articolo dedicato del Digital Foundry il debutto su Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds non è stato assolutamente semplice a causa di non poche magagne tecniche che hanno fatto inevitabilmente storcere il naso a diversi giocatori nonostante la natura di Early Access della produzione.Il gioco ha comunque venduto molto bene nei primi giorni di disponibilità e gli sviluppatori stanno ovviamente lavorando per ...

Disponibile patch 4.1 per Rainbow Six Siege - lista errori corretti e server a 60 Hz : Alla fine è uscita, come da promesse Ubisoft: la patch 4.1 per Rainbow Six Siege corregge na serie di errori e aggiunge il supporto per i server a 60 Hz su PC, Xbox One e PS4. Sono uscite anche le note e quindi i dettagli delle correzioni: "Obiettivo principale di questa patch è la correzione di alcuni importanti problemi emersi alla fine del ciclo di STT o durante i primi giorni dell'Operazione White Noise. Fortunatamente, e grazie anche al ...

Patch 1.0 Disponibile per Tekken 7 - addio input lag e tutti i cambiamenti : Come avevamo anticipato è disponibile l'aggiornamento 1.10 di Tekken 7 per PS4, Xbox One e PC. Non si tratta di un aggiornamento enorme ma mira a risovere un problema annoso per tutti i giocatori: l'input lag. Si tratta del tempo che trascorre tra quando si preme un tasto e l’azione che si vede a schermo: su Tekken 7 era troppo alta, lo hanno pensato tutti. Il vecchio input lag rimane era di 7.7 su PlayStation 4 e addirittura più alto su PS4 ...