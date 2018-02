Disponibile anche in Italia una spray contro l’eiaculazione precoce

BlackBerry Motion è Disponibile all’acquisto anche in Italia : BlackBerry Motion, lo smartphone presentato dalla compagnia canadese e prodotto dalla cinese TCL, è finalmente disponibile all'acquisto anche in Italia, tramite il sito ufficiale. L'articolo BlackBerry Motion è disponibile all’acquisto anche in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

TWRP è ora Disponibile anche per Moto Z2 Force e alcuni Samsung : La TWRP è ora disponibile anche per il nuovo Moto Z2 Force. Per la gioia degli amanti del modding, oltre all'ultimo top di gamma di Motorola, sono supportati ufficialmente dalla custom recovery Team Win Recovery Project anche alcune varianti di Samsung Galaxy S4 Mini, Samsung Galaxy A3 (2016) e Samsung Galaxy A5 (2016).

WhatsApp - Disponibile anche per iPad e tablet Android? Video : Siamo ad inizio 2018 ed in questo momento l'argomento principale per quanto riguarda la tecnologia è sicuramente il lancio dei nuovi dispositivi: a fine febbraio infatti ci sara' la presentazione di Samsung Galaxy S9 e Huawei P11, due degli #Smartphone più attesi dagli amanti Android. Oltre i dispositivi mobili, altro argomento di discussione sono sicuramente i sistemi di messaggistica istantanea: l'incremento degli iscritti ad applicazioni come ...

WhatsApp presto Disponibile anche per tablet ufficialmente? : WhatsApp potrebbe essere disponibile a breve anche per i tablet. Nuovi rumors per la disponibili di WhatsApp per dispositivi diversi dagli smartphone WhatsApp su tablet è (quasi) realtà ufficialmente WhatsApp, applicazione utilizzata da oltre 1.5 miliardi di utenti per messaggiare, è disponibile come applicazione per smartphone ed app via web ma non è mai stata […]

Meizu M6 è finalmente Disponibile anche in Italia : A quattro mesi di distanza dalla presentazione ufficiale, avvenuta nello scorso mese di settembre in Cina, arriva anche in Italia Meizu M6, il nuovo entry level del produttore cinese. Il prezzo è superiore a quello proposto in Cina ma rimane ancora accessibile per chi cerca un dispositivo compatto e con una discreta scheda tecnica.

Huawei P Smart ufficiale : un ottimo smartphone Disponibile anche in Italia : Huawei P Smart, il nuovo Smartphone di fascia media dal prezzo aggressivo di Huawei, è ufficiale in Italia e quindi è tempo di conoscerne specifiche tecniche, prezzo e uscita. Sarà un nuovo best-buy?

Star Trek : Bridge Crew è ora Disponibile anche ai giocatori senza visore VR : Ubisoft annuncia che Star Trek: Bridge Crew è ora disponibile anche ai giocatori senza visore VR su PlayStation 4 e PC con un aggiornamento gratuito.L'aggiornamento include anche un miglioramento al supporto per Windows Mixed Reality. Ora sempre più giocatori potranno prendere il comando della USS Aegis e USS Enterprise NCC-1701 utilizzando un controller oppure mouse e tastiera. Inoltre, i giocatori potranno partecipare a partite con o senza ...

A corto di bug? Instagram per Android è ora Disponibile anche in versione alpha : L'app di Instagram per Android è ora disponibile anche in versione alpha: ecco come aderire al programma e scaricarla.