Diretta Goddi vs Szeremeta boxe info streaming video e tv | orario I due contendenti

Goddi vs Szeremeta / Boxe info streaming video e Diretta tv : orario e risultato live (Europeo pesi medi) : diretta Goddi vs Szeremeta Boxe, info streaming video e tv: orario e risultato live del match in programma stasera a Roma per l'Europeo dei pesi medi.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 10:15:00 GMT)