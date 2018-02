Dieci startup italiane che sognano l’America : (Nicola Garelli, Presidente di iStarter/Foto: iStarter) Dai test genomici avanzati a un controllo della pressione arteriosa. Da un motore di ricerca per eventi a sistemi di pagamenti digitali per le banche. Sono questi i progetti di alcune delle Dieci startup italiane che lunedì 26 febbraio saranno a New York per incontrare investitori internazionali. Le imprese innovative partecipano alla terza tappa del Made in Italy 2.0.2.0, un tour mondiale ...