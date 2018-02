Riciclaggio - indagato il candidato M5s Caiata - Di Maio : 'Fuori dal Movimento' : "Al di là delle sue eventuali responsabilità penali che sarà la magistratura ad accertare, per le nostre regole omettere un'informazione del genere giustifica l'esclusione dal Movimento 5 Stelle ", ha ...

Elezioni 2018 - indagato il candidato M5s Caiata. Di Maio : "E' fuori" : L'imprenditore e presidente del Potenza Calcio nel mirino della procura di Siena per riciclaggio. Il leader grillino: "Escluso dal Movimento per le sue omissioni". Lui si era autosospeso: "Ma sono ...

Il Movimento 5 Stelle espelle Caiata. Di Maio : 'Non ci ha informato su indagine' : 'Abbiamo conosciuto Salvatore Caiata come presidente del Potenza calcio e 'lucano dell'anno'. Per questo è stato candidato con il Movimento 5 Stelle. Al momento della sua candidatura ci ha fornito ...

Salvatore Caiata - candidato espulso da M5s/ Presidente Potenza Calcio indagato : Di Maio - escluso per omissioni : Salvatore Caiata indagato per riciclaggio, Presidente del Potenza Calcio candidato M5s e ora espulso dal Movimento. "Non ci ha avvertiti dell'indagine": replica, "mai nascosto nulla"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 18:40:00 GMT)

Di Maio espelle Caiata da M5S : "Troppe omissioni". Lui : innocente : Alla fine Luigi Di Maio ha escluso e quindi espulso Salvatore Caiata dal Movimento 5 stelle. Il patron del Potenza calcio indagato per riciclaggio e candidato all'uninominale di Potenza si era...

Riciclaggio - indagato il candidato M5s Caiata | “Sono innocente - mi autosospendo” | Di Maio : “Escluso” : Riciclaggio, indagato il candidato M5s Caiata | “Sono innocente, mi autosospendo” | Di Maio: “Escluso” candidato con il M5s, è imprenditore nel settore della ristorazione e presidente del Potenza Calcio. Sarebbe coinvolto in un’inchiesta sul reimpiego di fondi Continua a leggere L'articolo Riciclaggio, indagato il candidato M5s Caiata | “Sono innocente, mi autosospendo” | Di Maio: ...

Di Maio : “Caiata escluso dal Movimento Cinque Stelle : non ci ha informati sull’indagine” : Salvatore Caiata di fatto è fuori dal M5s perché ha violato le regole di cooptazione del Movimento omettendo di dire che era indagato. ...

Di Maio : per le regole del Movimento Caiata è fuori dai CinqueStelle : 'Al di là delle sue eventuali responsabilità penali che sarà la magistratura ad accertare, per le nostre regole omettere un'informazione del genere giustifica l'esclusione dal Movimento 5 Stelle'. ...

Riciclaggio - indagato il candidato M5s Caiata | "Sono innocente - mi autosospendo" | Di Maio : "Escluso" : candidato con il M5s, è imprenditore nel settore della ristorazione e presidente del Potenza Calcio. Sarebbe coinvolto in un'inchiesta sul reimpiego di fondi

Caiata : innocente.Di Maio : escluso da M5S : 17.45 Si dice innocente e si autosospende da M5S Salvatore Caiata,il candidato in Basilicata indagato per riciclaggio. Caiata, che è anche presidente del Potenza Calcio,spiega che si tratta di un caso del 2016,che credeva archiviato e che per questo motivo non ne aveva accennato al M5S."Metto a disposizione la documentazione per chiarire",aggiunge. Sul caso interviene Di Maio: "Al di là delle sue eventuali responsabilità penali, per le nostre ...

M5S - Di Maio espelle Caiata : «Solo oggi apprendiamo dell'indagine» Video : Il candidato premier pentastellato: «Ci ha fornito tutta la documentazione che attestava che la sua fedina penale era pulita e nulla è risultato né dal certificato penale né da quello sui carichi pendenti». Lui si era autosospeso: « Sono totalmente convinto della mia buona volontà, della mia buona fede e della mia innocenza»

M5S : Marcucci - silenzio Di Maio su Caiata imbarazzante : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “Il bomber Salvatore Caiata, così lo definiva Di Maio, è indagato per bancarotta. Per il Pd valgono la Costituzione e la presunzione di innocenza, ma per il M5S queste candidature e questo silenzio sono imbarazzanti”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd, Andrea Marcucci. L'articolo M5S: Marcucci, silenzio Di Maio su Caiata imbarazzante sembra essere il primo su Meteo Web.