huffingtonpost

: Di Colle e di governo. Di Maio dispiega la strategia. Al Quirinale per un primo contatto: 'Invieremo la lista dei m… - MPenikas : Di Colle e di governo. Di Maio dispiega la strategia. Al Quirinale per un primo contatto: 'Invieremo la lista dei m… - HuffPostItalia : Di Colle e di governo. Di Maio dispiega la strategia. Al Quirinale per un primo contatto: 'Invieremo la lista dei m… -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Prima le indiscrezioni su un "corteggiamento", poi la salita alper far vedere che il Movimento 5 Stelle può essere forza di. "I canali con ilsono aperti", dicevano giovedì sera alcuni componenti dello staff di Luigi Di, mentre il candidato premier era chiuso nel suo ufficio a prendere contatti per completare la squadra dei ministri da annunciare prima del voto. Squadra che è stata composta – dicevano le stesse fonti grilline – "come se il presidente Mattarella fosse stato sempre con noi". Così questa mattina il candidato premier, che non poteva di certo essere ricevuto dal Capo dello Stato anche per evitare polemiche a ridosso delle elezioni, ha avuto un colloquio con il segretario generale Ugo Zampetti, che conosce Didai tempi in cui lui era il segretario generale a Montecitorio e il capo grillino era ...