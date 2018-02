Di Colle e di governo. Di Maio dispiega la strategia. Al Quirinale per un primo contatto : "Invieremo la lista dei ministri a Mattarella" : Prima le indiscrezioni su un "corteggiamento", poi la salita al Quirinale per far vedere che il Movimento 5 Stelle può essere forza di governo. "I canali con il Colle sono aperti", dicevano giovedì sera alcuni componenti dello staff di Luigi Di Maio, mentre il candidato premier era chiuso nel suo ufficio a prendere contatti per completare la squadra dei ministri da annunciare prima del voto. Squadra che è stata composta ...

Il Parlamento è sciolto. Il governo resta in sella : pieni poteri dal Colle : Roma - I cento giorni di Paolo il Reggente, amministratore unico del condominio Italia, iniziano alle sei e mezzo di un'umida serata romana. Eccolo infatti al Colle, mentre controfirma il decreto presidenziale di scioglimento delle Camere e, insieme a Sergio Mattarella, mette a punto il programma dei tre mesi e mezzo, forse quattro, in cui sarà solo al comando. Il capo dello Stato lo ringrazia. «Paolo, hai fatto un grande lavoro. ...