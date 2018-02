De Rigo | i miei primi 40 anni

gqitalia

(Di venerdì 23 febbraio 2018) De, azienda italiana dell’occhialeria, compie 40. E a questa età fare un’analisi su “chi siamo” e “dove vogliamo andare” è più che lecita. Per alcuni è la crisi di metà età, per altri, è il momento di costruire il futuro sopratutto se le fondamenta sono sane. È questo il caso di Deche da piccola realtà artigianale di Longarone –nel 1978 si chiamava Charme Lunettes– è salita nell’arco di 4 decadi al podio internazionale dell’occhialeria. Adesso l’azienda del bellunese è gestita dalla seconda generazione ed è l’unico player del panorama eyewear internazionale a conservare una compagine societaria all 100% imprenditoriale. Il salto di qualità è avvenuto negli’80 con il lancio delle due house brand Police e Sting, a cui si è aggiunto negliLozza. E poi sono arrivare le collaborazioni con il mondo ...