Dati Turismo Grosseto | sul web il nome di Grosseto tiene bene all' estero | meno in Italia

Turismo - è boom in tutt'Italia : aumentano fatturato e posti di lavoro [ Dati ] : ... 3,5 milioni in più rispetto al 2015, confermando il trend positivo degli anni precedenti L'Italia, grazie ai suoi 53 siti Unesco, è il primo paese al mondo per disponibilità di patrimonio artistico-...

Commissione Turismo : maggioranza e opposizione a duello su Dati e proposte per il Natale 2017 : ... ciò che ci distingue nel mondo. Oltretutto i film realizzati per questi eventi poi viaggiano sul web, diventano virali e promuovono l'immagine della nostra città. È una scelta non mordi e fuggi, ...

Salento : Dati Turismo 2017 - impietosa radiografia di un settore senza servizi : Come ogni anno, il Salento deve fare i conti con i dati relativi al turismo, per comprendere se siano state o meno incrementate le presenze di visitatori e stranieri. Il 2017 non è stato un anno particolarmente felice, sotto questo aspetto, in quanto i maggiori flussi turistici si sono concentrati sulle località marine a discapito delle città d'arte. Non è per niente decollata la politica di destagionalizzazione, vuoi per l'incapacità della ...