Dal 4-3-3 alle 5 Stelle | anche Zeman alla presentazione del programma Sport M5S a Pescara

Belluno - i tralicci dell’elettrodotto davanti alle dolomiti autorizzati Dal governo nonostante il no dei Beni Culturali : “Quei tralicci alti 50 metri sopra il Piave sono un obbrobrio, avranno un impatto devastante sull’ambiente, passando sopra a siti di particolare valore. Ma non solo, si staglieranno bene sullo sfondo delle prime cime delle dolomiti Unesco. Anche se è il terzo aspetto quello veramente grave: cioè l’impatto che avranno sull’aeroporto. I tralicci saranno un ostacolo al volo e l’aeroporto di Belluno non potrà più essere usato come luogo di ...

Allerta Meteo Germania : il Burian farà precipitare le temperature a -20°C Dal weekend per almeno 5-6 giorni [DETTAGLI] : Sarebbe opportuno vestirsi in maniera molto pesante per i prossimi giorni in Germania dal momento che è previsto un brusco calo delle temperature. Si prevede un’ondata di freddo per il weekend e anche oltre, con il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) che annuncia che il Paese vivrà un periodo di freddo gelido. Le temperature nella sera dei prossimi giorni potrebbero scendere in alcune aree fino a -20°C, secondo il quotidiano tedesco Die Welt. ...

Inter - Spalletti : 'Icardi convocato - ma non giocherà Dall'inizio' : Rialzare immediatamente la testa dopo il pesante ko arrivato nell'ultimo turno di campionato al Ferraris contro il Genoa e ritrovare il sorriso dopo un periodo parecchio complicato. L'Inter cerca una ...

Droga Dalle Filippine a Roma - sgominata la "banda delle colf" - : I carabinieri hanno arrestato 9 persone , 4 sono in carcere e 5 ai domiciliari, molte delle quali lavorano come collaboratori domestici nella Capitale. Importavano sostanze stupefacenti dall'Asia e la ...

Marco Boni - 16enne scomparso. Dalle telecamere la svolta : 'Si dirigeva a sud' : Continua il giallo di Marco Boni , lo studente sedicenne scomparso ormai da quasi 10 giorni , di lui nessuna notizia dal 16 febbraio, . Alcune telecamere di Riva del Garda avrebbero ripreso l'...

DARMIAN ALLA JUVENTUS?/ Allegri avrà il suo terzino : come la prenderanno Dall'altra parte della Mole? : DARMIAN ALLA JUVENTUS? Allegri avrà il suo terzino: nuovo colpo dei bianconeri. La società torinese è in pole position per assicurarsi il terzino della nazionale in forza allo United(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:30:00 GMT)

Marco Boni - 16enne scomparso. Dalle telecamere la svolta : "Andava verso sud". Diffuse nuove foto : Continua il giallo di Marco Boni, lo studente sedicenne scomparso ormai da quasi 10 giorni (di lui nessuna notizia dal 16 febbraio). Alcune telecamere di Riva del Garda avrebbero ripreso...

Sedicenne scomparso a Riva del Garda - la svolta Dalle telecamere : 'Si dirigeva verso sud' : Continua il giallo di Marco Boni , lo studente Sedicenne scomparso ormai da quasi 10 giorni , di lui nessuna notizia dal 16 febbraio, . Alcune telecamere di Riva del Garda avrebbero ripreso l'...

Droga Dalle Filippine a Roma - sgominata la “banda delle colf” : Droga dalle Filippine a Roma, sgominata la “banda delle colf” I carabinieri hanno arrestato 9 persone (4 sono in carcere e 5 ai domiciliari) molte delle quali lavorano come collaboratori domestici nella Capitale. Importavano sostanze stupefacenti dall'Asia e la spacciavano in Italia Parole chiave: ...

Allerta Meteo : violenti temporali risalgono Dalla Sicilia - allarme alluvione al Sud nelle prossime 18 ore mentre al Nord si intensificano le nevicate [LIVE] : 1/23 ...

“Basta così - ho deciso”. La decisione di Johnny Depp che spiazza tutti : dopo il travagliato divorzio e i problemi economici - ecco arrivare la svolta per il bel divo - ancora amatissimo Dalle fan. Una scelta che - sicuramente - farà discutere : Una passione che ha sempre coltivato e che è tornata prepotentemente a bussare alla porta ora che la sua vita sentimentale travagliata e qualche insuccesso al botteghino avevano fatto parlare di una vera e propria “crisi” nella sua carriera. Parliamo del bello e dannato per eccellenza, sua maestà Johnny Depp, cinquantacinque anni tra qualche mese, uno degli attori più pagati di Hollywood e soprattutto sex symbol amatissimo da ...

“Mi viene da piangere”. Isola : un possibile addio - lo stress è alle stelle. Uno dei naufraghi non ce la fa più e Dalle parole che usa sembra quasi sull’orlo di un esaurimento. Secondo qualcuno reggerà ancora per poco. Assisteremo a un nuovo abbandono? Ennesimo colpo di scena : All’Isola dei Famosi la tensione cresce. In particolare è molto delicato – e sul punto di rottura – il rapporto tra Paolo Di Benedetto e Bianca Atzei. Le due, legate insieme da una corda per tutta la settimana, sono esaurite e non ce la fanno più. Comprensibile. Tra l’altro la vita in Honduras già non è facile, figuriamoci se passata in questo modo. Follia. La Di Benedetto, in particolare, ha ammesso di non reggere più. La convivenza forzata la ...

Marco Boni - 16enne scomparso. Dalle telecamere la svolta : "Si dirigeva verso sud" : Continua il giallo di Marco Boni, lo studente sedicenne scomparso ormai da quasi 10 giorni (di lui nessuna notizia dal 16 febbraio). Alcune telecamere di Riva del Garda avrebbero ripreso...

“La bimba è nata in arresto cardiaco - tutti la credevano morta”. Richiamata Dalle urla - la vicina esegue le istruzioni del 118 : Carolina Maneses ha salvato la vita di una bambina nata in casa e che era andata in arresto cardiaco. E’ accaduto a Borgosatollo, in provincia di Brescia. La madre, che ha già cinque figli, ha partorito una bambina che era in posizione podalica. La vicina di casa, Richiamata dalle urla, è entrata nell’appartamento della famiglia, ha chiamato il 118 di Bergamo e un infermiere ha guidato la donna nell’assistenza al parto. La ...