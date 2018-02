Da Bruxelles alla Consob | Mario Nava nuovo presidente | La Repubblica

Allarme a Bruxelles - ma no terrorismo : 15.08 Polizia schierata in forze a Forest, nella regione di Bruxelles. In un primo momento il sindaco ha riferito di un "uomo armato" asserragliato in un edificio. Ma successivamente un portavoce della polizia ha precisato che un uomo di nazionalità polacca si è presentato in un negozio dicendo che c'era stato un omicidio. Successivamente lo stesso sindaco ha parlato di probabile "disputa privata", che "non ha nulla a che fare con il ...

Bruxelles - Salah ai giudici : “Non ho paura di voi - mi fido di Allah” : Bruxelles, Salah ai giudici: “Non ho paura di voi, mi fido di Allah” Nessun pentimento, nessuna paura della giustizia. Abdeslam Salah, l’unico superstite del commando che assaltò il Bataclan a Parigi, si presenta in aula e invoca Allah. Continua a leggere L'articolo Bruxelles, Salah ai giudici: “Non ho paura di voi, mi fido di Allah” sembra essere il primo su NewsGo.

Smog - Greenpeace : domani a Bruxelles l’ultima chance per l’Italia prima del deferimento alla Corte Europea : Con dei rilevamenti effettuati nelle ultime settimane a Palermo, Greenpeace, si spiega in una nota, “ha ultimato una serie di monitoraggi della qualità dell’aria nelle quattro città italiane più colpite dall’inquinamento da biossido di azoto (NO2): Milano, Torino, Roma e, per l’appunto, il capoluogo siciliano. A partire dallo scorso ottobre, l’associazione ambientalista ha realizzato 40 monitoraggi in 40 giorni diversi presso altrettanti ...

Dal "3% non esiste" alla moneta unica "esperimento sbagliato". Salvini candida i No Euro e rompe l'idillio di Silvio con Bruxelles : Sulla carta le firme sotto i dieci punti del programma comune, a parole posizioni di una distanza siderale. Contraddizioni di una coalizione "bugiarda", dove a far da collante sono, in via quasi esclusiva, i consensi che i sondaggi attribuiscono loro e l'odore di una vittoria a portata di mano. Così il giorno dopo il gran ritorno tra applausi, photo opportunity e strette di mano di Silvio Berlusconi a Bruxelles, il centrodestra si mostra ...

Dal '3% non esiste' alla moneta unica 'esperimento sbagliato'. Salvini candida i No Euro e rompe l'idillio di Silvio con Bruxelles (di C. ... : Con il responsabile economia della Lega Borghi candidato nella città del Montepaschi, Siena, nello stesso collegio del ministro dell'Economia uscente Pier Carlo Padoan, catapultato nella città ...

Smog - Italia convocata a Bruxelles : rischia il deferimento alla Corte di Giustizia Ue. Sotto accusa per i livelli di NO2 e PM10 : L’Italia a un passo dalla Corte di Giustizia per l’inquinamento atmosferico. Il prossimo 30 gennaio il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, insieme ai colleghi di altri otto stati dell’Unione Europea, è stato convocato a Bruxelles dal Commissario europeo per l’ambiente Karmenu Vella, per un aggiornamento sulle misure pianificate dal nostro Paese per adeguarsi ai parametri normativi dell’Ue in materia di qualità dell’aria. Un ultimatum? ...

L’allarme di Bruxelles per le elezioni - Moscovici : “L’instabilità è un rischio” : Che la continuità di governo sia la soluzione preferita dall’Europa non è più un segreto da tempo («C’è una convergenza di vedute molto chiara con Gentiloni e Padoan», ammette il commissario Pierre Moscovici). Le sparate da campagna elettorale dei partiti, le promesse impossibili, inoltre, non aiutano a migliorare la reputazione di chi si propone c...