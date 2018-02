Curling | Olimpiadi PyeongChang 2018 | tutto il bronzo ai russi Krushelnitckii-Bryzgalova

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Stati Uniti e Svezia proveranno a conquistare il loro primo titolo olimpico sul ghiaccio coreano : La finale del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang vedrà protagoniste Stati Uniti e Svezia. Una partita che metterà in palio un oro olimpico che sarà storico per chiunque delle due lo conquisterà, visto che queste nazioni non hanno mai vinto fino ad ora una rassegna a cinque cerchi. Andiamo quindi ad analizzare il cammino delle due pretendenti al titolo e le prospettive di questa grande sfida. Partiamo dalla Svezia, ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Svezia e Stati Uniti volano in finale - battute Svizzera e Canada : Svezia e Stati Uniti si giocheranno la medaglia d’oro nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Gli scandinavi hanno superato nettamente la Svizzera per 9-3, mentre gli statunitensi hanno vinto il derby nordamericano con il Canada per 5-3. Partita a senso unico quella tra Svezia e Svizzera, con gli scandinavi che hanno rispettato il pronostico andando a dominare questa semifinale. Anche in questa gara è uscita ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : finale Svezia-USA. Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Svezia-USA sarà la finale per l’oro del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà l’atto conclusivo che nessuno si attendeva: gli scandinavi guidati dall’istrionico Niklas Edin erano tra i grandi favoriti ma i sorprendenti statunitensi dello skip Kevin Koe non erano minimamente quotati eppure hanno raggiunto le semifinali e hanno sconfitto IL Canada Campione in carica. Di seguito la data, il ...

Il CIO ha revocato la medaglia di bronzo nel Curling di Alexander Krushelnitsky - l’atleta russo risultato positivo al meldonium alle Olimpiadi Invernali : Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha revocato la medaglia di bronzo vinta nel torneo di curling misto dal russo Alexander Krushelnitsky in coppia con la moglie Anastasia Bryzgalova. Le decisione è arrivata dopo che lunedì scorso Krushelnitsky era risultato positivo al meldonium, una The post Il CIO ha revocato la medaglia di bronzo nel curling di Alexander Krushelnitsky, l’atleta russo risultato positivo al meldonium alle Olimpiadi ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : storica semifinale tra Corea del Sud e Giappone - nell’altra sfida si affrontano Gran Bretagna e Svezia : Il round robin del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang si è chiuso con dei verdetti in parte sorprendenti e le quattro semifinaliste saranno Corea del Sud, Svezia, Gran Bretagna e Giappone. Andiamo quindi ad analizzare il loro cammino fino ad ora e le prospettive delle prossime sfide. Partiamo dalla storica sfida tra Corea del Sud e Giappone, visto che per entrambe si tratta della prima semifinale in una rassegna ...

Curling - l’Italia scalda il cuore alle Olimpiadi : fuori a testa alta - azzurri sempre in partita. E il futuro… : L’Italia del Curling merita un abbraccio enorme e uno scroscio di applausi: si è qualificata alle Olimpiadi Invernali per la prima volta nella storia (a Torino 2006 eravamo presenti esclusivamente in qualità di Paese organizzatore) grazie al mirabolante tiro finale nel torneo di Plzen già consegnato alla storia ed è stata assoluta protagonista a PyeongChang 2018. Gli azzurri ci hanno fatto emozionare e sognare, ci hanno regalato dei ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : in semifinale il derby nordamericano tra Canada e USA - la Svezia sfiderà la vincitrice di Gran Bretagna-Svizzera : Si entra nel vivo del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang con la sfida diretta per le medaglie. Le semifinaliste di questa edizione sono Svezia, Canada e Stati Uniti, mentre la quarta uscirà dallo spareggio tra Gran Bretagna e Svizzera. Andiamo quindi ad analizzare il loro cammino fino ad ora e le prospettive delle prossime sfide. Partiamo dallo spareggio tra Gran Bretagna e Svizzera, che si svolgerà nella nottata ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo di giovedì 22 febbraio. Programma - orari e tv : I tornei di Curling entrano nel vivo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. giovedì 22 febbraio interamente dedicato agli uomini: prima lo spareggio tra Svizzera e Gran Bretagna, poi all’ora di pranzo (italiana) le due semifinali. Da una parte la favoritissima Svezia che se la dovrà vedere contro la vincente del tie-break, l’altro scontro sarà tra Canada e USA con i biancorossi favoriti. Di seguito il calendario, il Programma ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Corea del Sud e Svezia chiudono con un’altra vittoria - il Giappone perde ma va comunque in semifinale : Il Giappone è l’ultima semifinalista del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e si giocherà le medaglie con Corea del Sud, Svezia e Gran Bretagna, che erano già sicure della qualificazione. Le padrone di casa della Corea del Sud continuano il loro straordinario torneo, dominando anche l’ultimo match con la Danimarca e chiudendo quindi prime in classifica. La squadra capitanata dalla skip Kim Eunjung ha battuto le ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : risultati e classifiche round robin. Calendario e orari : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang spazio anche al torneo di Curling maschile. Di seguito il Calendario completo con tutti gli orari italiani, i risultati e la classifica del round robin. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO: 01.05 Danimarca vs Svezia (maschile, prima giornata): 5-9 01.05 Canada vs Italia (maschile, prima giornata): 5-3 01.05 Corea del Sud vs USA (maschile, prima giornata): 7-11 01.05 Svizzera vs Gran ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Canada e Stati Uniti raggiungono la Svezia in semifinale - Gran Bretagna e Svizzera giocheranno lo spareggio : Canada, Stati Uniti e Svezia si giocheranno le medaglie nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang insieme a una tra Gran Bretagna e Svizzera, che dovranno passare dallo spareggio per ottenere l’ultimo pass per le semifinali. Il match decisivo di questa ultima sessione è stata quello tra Stati Uniti e Gran Bretagna, in cui i nordamericani hanno dominato, trovando la vittoria per 10-4. La squadra capitanata dallo skip ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia e Gran Bretagna in semifinale con la Corea : Svezia e Gran Bretagna si uniscono alla Corea del Sud nelle semifinali del torneo femminile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’ultima semifinalista sarà una tra Giappone e USA: le asiatiche hanno un successo di vantaggio sugli USA quando manca una giornata al termine del round robin. La Corea del Sud si conferma al comando della classifica dopo aver asfaltato OAR per 11-2, la partita si è conclusa addirittura al ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo di mercoledì 21 febbraio. Programma - orari e tv : mercoledì 21 febbraio si concluderanno i due round robin dei tornei di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e conosceremo quali saranno le squadre che si sfideranno in semifinali. Molte formazioni sono in lizza per i quattro posti al sole, sia tra le donne che tra gli uomini, e c’è anche la possibilità di assistere a qualche spareggio. L’Italia ha già terminato la propria avventura a cinque cerchi e oggi non scenderà ...