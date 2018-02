Crema di mandorle | ottima alternativa al posto alla marmellata e alle confetture

meteoweb.eu

: Spaghetti in crema di curcuma, cuori di mandorle, carciofi e polvere di pepe nero. E tu cosa… - CasBakery : Spaghetti in crema di curcuma, cuori di mandorle, carciofi e polvere di pepe nero. E tu cosa… - tozzidonatella : Primo piatto con crema di scarola e mandorle, un primo dal sapore delicato e dal successo assicurato! ??… - Val3ntjn4 : @ShyDreamerIT Crema di mandorle con scaglie di mandorle apoteosi ???? -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Ladiè un prodotto sano e gustoso, che si può spalmare sul pane o fette biscottate per la prima colazione oppure da utilizzare per aromatizzare il latte (anche vegetale), mantecare risotti o realizzare dolci e biscotti. Lasi ottiene dmacinazione dellee se di qualità non presenta zuccheri, latte, emulsionanti o altre sostanze aggiunte. E’ particolarmente ricca di numerosi nutrienti come: calcio, magnesio, proteine vegetali, acidi grassi, vitamina E (dal potere antiossidante) e fibre. I benefici sono gli stessi del consumo tradizionale di: Tiene a bada glicemia e colesterolo; Ha un potere saziante; Contribuisce a raggiungere il fabbisogno giornaliero di Omega 3 (e dunque protegge cuore e arterie); Ha doti antinfiammatorie e antiossidanti; Aiuta l’intestino nella sua regolarità. Ottime da provare sul pane integrale, sulle fette ...