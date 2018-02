Cose da Matt | Micheal è di bronzo

Salvini polemizza con Mattarella : 'Anche Cose buone dal fascismo. No a dittature' : Il leader della Lega replica al capo dello Stato che in occasione della Giornata della Memoria aveva ammonito sui tentativi di assoluzione delle leggi razziali di Mussolini

Salvini vs Mattarella - “fascismo fece anche Cose buone”/ Elezioni 2018 : “idiozia bruciare fantoccio Boldrini” : Salvini vs Mattarella, Elezioni 2018 e Giornata della Memoria: "fascismo fece anche cose buone. Ma preferisco la democrazia alla dittatura". E sul fantoccio bruciato della Boldrini...(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:40:00 GMT)

Salvini contraddice Mattarella : Il fascismo? Fece Cose buone : Matteo Salvini non condivide affatto le parole pronunciate ieri del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull'impossibilità di riconoscere al regime di "aver fatto cose buone". "Che nel periodo del fascismo Mussolini abbia costruito tante cose, che sia stato introdotto il sistema delle pensioni è un'evidenza", ha detto il leader della Lega, a Circo Massimo su Radio Capital, contraddicendo ...

Salvini dissente da Mattarella : "Non si può negare che il fascismo abbia fatto anche buone Cose" : Raramente Matteo Salvini si trova sulla stessa lunghezza d'onda di Sergio Mattarella. Neanche sul giudizio del Ventennio fascista le loro strade si incontrano. È "sbagliato dire che il fascismo ebbe meriti" e che compì due soli gravi errori come le leggi razziali e l'ingresso in guerra, ha affermato ieri il presidente della Repubblica, respingendo la vulgata delle tante cose buone fatte nel periodo mussoliniano. Vulgata che invece ...

Silvio Berlusconi stronca le aspettative di Matteo Salvini : "Alcune Cose della riforma Fornero vanno mantenute" : Matteo Salvini era speranzoso: "La legge Fornero è sbagliata e va cancellata, assolutamente" ci metteremo d'accordo con Berlusconi. Speranza tradita perché il presidente di Forza Italia, a Porta a Porta, afferma che "alcune cose" della riforma "vanno mantenute."Abbiamo approfondito l'argomento con i nostri economisti alcune cose vano mantenute come sono, con l'età per andare in pensione", spiega Berlusconi. "Crediamo che sia ...

Don Matteo : tutte le Cose da sapere sulla nuova serie della fiction Rai con Terence Hill : Ha sempre dovuto farsi largo in un mondo prettamente maschile. Ha dovuto dimostrare di essere all'altezza, se non superiore, a molti uomini. Per questo ha dovuto anche mettere in secondo piano la sua ...

Don Matteo : tulle le Cose da sapere sull'undicesima serie della fiction con Terence Hill : Ha sempre dovuto farsi largo in un mondo prettamente maschile. Ha dovuto dimostrare di essere all'altezza, se non superiore, a molti uomini. Per questo ha dovuto anche mettere in secondo piano la sua ...