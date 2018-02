: Morti in corsia: l'infermiera killer di Saronno condannata a 30 anni - Corriere : Morti in corsia: l'infermiera killer di Saronno condannata a 30 anni - NotizieIN : Corsia killer, 30 anni all'infermiera - CybFeed : #News Corsia killer, 30 anni all'infermiera -

Laura Taroni,del Pronto soccorso di Saronno (VA),è stata condannata dal Tribunale di Busto Arsizio a 30di reclusione con il rito abbreviato per gli omicidi del marito,Massimo Guerra,e della madre,Rita Clerici,in concorso con l'amante,Leonardo Cazzaniga, ex direttore del Pronto soccorso. Cazzaniga è stato invece rinviato a giudizio dal Gip per i 9 morti ine per l'omicidio,in concorso con l' amante Taroni, del marito e della madre della donna, oltre che del suocero di lei,accusa dalla quale è stata assolta.(Di venerdì 23 febbraio 2018)