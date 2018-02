Corea Nord | avanti nucleare e missili | Usa nel mirino

Corea del Nord - Trump pronto a varare le sanzioni più pesanti mai imposte : "Lanceremo le sanzioni più importanti che si siano mai viste" per fare ulteriori pressioni sulla Corea del Nord affinché abbandoni il programma nucleare e missilistico. Il presidente Donald Trump si prepara così ad annunciare un nuovo pacchetto di misure contro 56 società di trasporti marittimi e navali che aiutano Pyongyang a "sfuggire alle sanzioni".Nelle stesse ore in cui Ivanka Trump sbarca in Corea del ...

Olimpiadi - ipotesi incontro Usa-NordCorea : Seul, 22 feb. (AdnKronos) – La Corea del Nord ha annunciato che invierà una delegazione di alto livello alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di PyeongChang che si terrà domenica. Lo hanno riferito funzionari di Seul. Kim Yong-chol, vice presidente del Partito dei lavoratori della Corea (WPK) al potere e responsabile delle relazioni con il Sud, guiderà la delegazione di otto membri, che rimarrà per tre giorni, secondo il ...

Corea del Nord - "incidente nucleare" : uranio impoverito nei cieli dell'Alaska - l'agghiacciante sospetto : Micro-tracce di un "incidente nucleare". È l'agghiacciante sospetto dietro la presenza innaturale di particelle di uranio 238 e uranio 235 (prodotto dall'uomo) nei cieli dell'Alaska. Non c'è nessun allarme radioattivo, perché la quantità è infinitesimale, ma la "sorpresa" è per il momento inspiegabi

“Corea del Nord pronta a cyberattacco” : La Corea del Nord è pronta per sferrare un nuovo cyberattacco. A far scattare l’allarme è un rapporto diffuso da FireEye, società di cybersecurity con base in California. Il report accende i riflettori sull’attività condotta recentemente dai ‘cyberwarriors’ di Pyongyang, che hanno sfruttato nuove falle nella rete per azioni di spionaggio. Non è azzardato, secondo FireEye, ipotizzare che tale passo costituisca la base per ...

Salta incontro segreto Usa-Corea del Nord : Washington, 21 feb. (AdnKronos/Dpa) – “All’ultimo minuto” la delegazione di funzionari Nordcoreani a Pyeonchang per i Giochi Olimpici invernali si è rifiutata di incontrare il vicepresidente americano Mike Pence, in Corea del sud per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Nel renderlo noto la portavoce del Dipartimento di Stato Heather Nauert ha sottolineato come la possibilità di un breve in contro con i leader della ...

A Pyeongchang Pence doveva vedere nordCoreani - ma l'incontro è saltato : Pence ha detto che la presenza del genitore del ragazzo vuole "ricordare al mondo le atrocità che avvengono in Corea del Nord".Dichiarazioni, queste, che hanno fortmente irritato Pyongyang. "La Corea ...

Così è saltato l'incontro segreto tra Usa e Corea del Nord durante le Olimpiadi : E' saltato all'ultimo momento l'incontro tra il vice presidente degli Stati Uniti, Mike Pence, e la delegazione della Corea del Nord alle Olimpiadi invernali 2018: Pyongyang ha annullato il meeting a due...

PyeongChang - la Corea del Nord chiude l'Olimpiade senza medaglie : PyeongChang , Corea del Sud, , 21 feb. , askanews, Nessuna medaglia: la caduta di Jong Kwang-bom nelle batterie dei 500 metri dello short track maschile ha segnato la fine delle gare per gli atleti ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Alessandro Pittin - quanta fatica nei salti! Il feeling col trampolino Coreano non è mai sbocciato : Non sono le Olimpiadi di Alessandro Pittin. La controprestazione nel salto dal trampolino HS140 conferma una sensazione che già da tempo ormai si avvertiva in casa Italia. Pittin non è mai riuscito a trovare il feeling giusto col trampolino di PyeongChang e il risultato odierno è la prova delle difficoltà in cui l’azzurro si è imbattuto sin dalla prima prova nel salto. Dopo il flop dal trampolino normale, più congeniale alle sue ...