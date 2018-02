Coppia di coniugi finisce con l' auto in mare | lui muore | lei è grave

Polizia insegue una Coppia di coniugi - ferma l'auto e nasce una bella bimba : Quando si attende la nascita di un figlio, i primi sentimenti che una mamma prova sono: la gioia, l'euforia, l'attesa nel vedere quel visino che nei lunghi nove mesi si ha avuto il tempo di immaginare. Lungo il percorso della gravidanza altri stati d'animo si alternano e in prossimità del parto, l'ansia e la preoccupazione sono quelli che prevalgono. Ed è per questa ansia che una bimba è venuta al mondo in compagnia di 20 pattuglie della Polizia ...

Coppia di coniugi ruba galline a un'altra Coppia : denunciata : LATIANO - Ladri di galline in azione a Latiano. Una coppia di coniugi è stata denunciata per aver rubato otto galline a un'altra coppia. Il furto è stato immortalato da alcune telecamere collegate con ...

Sfruttamento della prostituzione - rintracciata ed arrestata Coppia di coniugi : Pescara - Facevano entrare in Italia giovani del Centro Africa da avviare alla prostituzione, in particolare fra Pescara e Montesilvano (Pescara). Dopo un anno e mezzo di indagini la Polizia di Pescara, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, Interpol e Polizia tedesca, ha rintracciato e arrestato due coniugi nigeriani dopo un'operazione condotta a marzo contro tratta di esseri umani, ...

Viterbo - coniugi trovati morti in casa : cadaveri avvolti nel cellophane. Si cerca il figlio della Coppia : Una coppia di anziani coniugi è stata trovata senza vita nella propria abitazione a Viterbo. Del duplice omicidio è sospettato il figlio della coppia, un uomo di 44 anni ora ricercato dagli inquirenti. I corpi senza vita di Rosa Franceschini, 79 anni, e Gianfranco Fieno, 83 anni, sono stati trovati avvolti nel cellophane e distesi sul letto dall’altra figlia della coppia. La donna non riusciva a contattare i genitori e si è insospettita ...