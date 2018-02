Contratto statali Rinnovo Enti Locali firmato | ecco cosa cambia ultime notizie

Firmato Contratto Enti Locali/ Statali - rinnovo anche per Polizia Locale : aumenti a 85 euro (ultime notizie) : Firmato rinnovo Contratti Statali per Enti Locali: ultime notizie di oggi 21 febbraio 2018. Madia, "prossimo passo rinnovo Sanità", ecco cosa cambia dopo la sigla per Funzioni Centrali(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 12:00:00 GMT)

Contratto statali - firmato anche l’accordo sul rinnovo per i dipendenti degli enti locali e gli agenti municipali : A 11 giorni dal voto si aggiunge un nuovo tassello al puzzle dei rinnovi contrattuali per i dipendenti pubblici. Dopo le intese sugli aumenti che verranno riconosciuti a ministeriali, militari e forze di polizia e agli 1,2 milioni di lavoratori della scuola, nella notte tra martedì e mercoledì è stato firmato l’accordo preliminare per il rinnovo del Contratto nazionale per il comparto delle Funzioni locali. “Un Contratto di valore, che ...

Contratto statali sbloccato con cifre irrisorie : possibile un maxi risarcimento? Video : Durante i molti mesi di estenuanti trattative tra Governo e sindacati, in materia di lavoro statale si faceva un gran parlare di cifre e di stipendi. Tutti gli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici attendevano un rinnovo di #Contratto che mancava da circa un decennio. Uno stipendio bloccato che ha visto un importante intervento della Corte Costituzionale a cui assegnare il merito di aver provveduto al risultato che in questi giorni i lavoratori ...

P.A. - firma finale Contratto statali : 22.17 firmato in via definitiva il contratto dei 250 mila dipendenti della Pubblica amministrazione centrale. Il contratto è stato siglato da Cgil, Cisl, Uil,Confsal e Cisal e per il governo dall'Aran. Non hanno firmato i sindacati Usb e Cgs. Il rinnovo prevede un aumento di 85 euro medi mensili,che partirà da marzo, e la salvaguardia del bonus di 80 euro. Gli arretrati (dai 370 ai 712 euro) arriveranno nella busta paga di febbraio.

Statali - firmato in via definitiva il nuovo Contratto per i dipendenti della pubblica amministrazione : È stato appena firmato in via definitiva il nuovo contratto degli Statali, i circa 250 mila dipendenti della P.A centrale. La sottoscrizione arriva dopo l'accordo del 23 dicembre, il passaggio in Cdm ...

Tutti gli aumenti di stipendio previsti dal nuovo Contratto degli statali : Il nuovo contratto per gli statali, con lo sblocco degli stipendi dopo quasi nove anni di congelamento, è uno dei risultati incassati dal Governo uscente con la riforma targata Marianna Madia. L'...

Statali - Contratto "elettorale" Rinnovo alla vigilia delle Politiche Gli aumenti categoria per categoria : Il nuovo contratto per gli Statali, con lo sblocco degli stipendi dopo quasi nove anni di congelamento, è uno dei risultati incassati dal Governo uscente con la riforma targata Marianna Madia. L'accordo è stato raggiunto per quasi due milioni di lavoratori Segui su affaritaliani.it

Ultime statali 2018 - firmato Contratto scuola : stipendi - ecco le buste paga Video : E' arrivata la firma sul #contratto degli #statali della #scuola 2018 con la definizione degli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Ata, nonché la regolamentazione di altre materie, tra le quali il bonus di merito dei docenti, la Carta per la formazione degli insegnanti e le ore pomeridiane. Interessati al nuovo contratto della scuola, dopo molti anni di blocco delle trattative, circa un ...