Con che argomenti stanno cercando di convincerci i principali leader politici

ALBA PARIETTI/ Il pesante scherzo del figlio Francesco in combutta Con le Iene (Ieri e oggi) : ALBA PARIETTI protagonista di Ieri e oggi. Da conduttrice dalle gambe più belle della televisione italiana ad apprezzata opinionista nei salotti televisivi. Anticipazioni.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 07:33:00 GMT)

MASTERCHEF ITALIA 7/ Concorrenti in semifinale - eliminati e pagelle puntata 22 febbraio 2018 : MASTERCHEF ITALIA 7, i cinque Concorrenti passati in semifinale e le pagelle della puntata del 22 febbraio 2018, che ha visto eliminati Marianna e Antonino(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 06:56:00 GMT)

Sbornia - perché gli effetti peggiorano Con gli anni : perché col passare degli anni le sbornie peggiorano? Più aumenta l’età più gli effetti diventano insostenibili. Già sopra i 25 anni. Se un bicchiere di vino o un paio di birre andavano via come acqua a vent’anni, dopo qualche anno le conseguenze iniziano a farsi sempre più pesanti. Eppure gli effetti – dalla dilatazione dei vasi sanguigni all’inibizione degli ormoni antidiuretici o della glutammina fino alle irritazioni allo stomaco e ...

Torino - bombe carta Con schegge metallo : 02.33 Anche bombe carta imbottite di schegge di metallo e di legno sono state lanciate contro le forze dell'ordine nel corso degli scontri di ieri sera a Torino. Lo riferiscono fonti della polizia. Uno dei 6 agenti rimasti feriti è stato colpito a una gamba da una scheggia di oltre 4 cm. schegge metalliche sono state trovate conficcate nelle protezioni indossate dalle forze dell'ordine in assetto antisommossa.

Michelle Hunziker svela a L’Intervista in che rapporti è Con Eros Ramazzotti e qual è la canzone che ama di più del cantante : L’Intervista a Michelle Hunziker: in che rapporti è con Eros Ramazzotti Archiviate le fatiche del Festival di Sanremo, Michelle Hunziker è tornata in tv. A L’Intervista di Maurizio Costanzo la conduttrice svizzera ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita. Tra le tante pure il grande amore con Eros Ramazzotti, durato ben sette anni […] L'articolo Michelle Hunziker svela a L’Intervista in che rapporti è con Eros ...

SELVAGGIA LUCARELLI ConTRO DOPPIA DIFESA/ Michelle Hunziker : "Ha scelto un momento goloso per fare polemica" : SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO DOPPIA DIFESA, la Onlus fondata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno in DIFESA delle donne e dei maltrattamenti subiti: la polemica(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 00:55:00 GMT)

TOMASO TRUSSARDI/ Michelle Hunziker : "E' un uomo di altri tempi : ecco cosa mi ha Conquistata" : TOMASO TRUSSARDI, il nuovo marito di Michelle Hunziker è tra i personaggi più invidiati dal pubblico italiano soprattutto dopo la splendida prova della svizzera al Festival di Sanremo 2018.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 00:36:00 GMT)

Rudolf Hunziker/ Il padre di Michelle : "L'ho amato tantissimo - che trauma il divorzio Con mia madre" : Rudolf Hunziker, il padre della nota showgirl e presentatrice televisiva Michelle: l'amore di sua figlia e i suoi gravi problemi personali con l'alcolismo(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 23:37:00 GMT)

“Giovani - sveglia!”. A 93 anni parte per la sua avventura : nonna idolo social. Si è presentata così in aeroporto : piena di energia e Con il suo trolley in mano. Nell’altra - il bastone. Una storia meravigliosa e che ci insegna molto : dove sta andando Irma : Una donna che non si è mai fermata davanti a niente e che crede che per vivere davvero, a qualsiasi età, ci voglia un pizzico di incoscienza e tanto altruismo. E ora diventa una star dei social. Tutto merito di un post della nipote Elisa. Due foto con la nonna in aeroporto: “Questa è la mia nonna Irma – scrive Elisa – una giovanotta di 93 anni, che stanotte è partita per il Kenya. Non in un villaggio turistico, servita e riverita, ...

MASTERCHEF ITALIA 7/ Diretta ed eliminati puntata 22 febbraio 2018 : prova in esterna Con Eleonora Cozzella : MASTERCHEF ITALIA 7 torna in onda oggi, giovedì 22 febbraio, con la decima puntata: prova in esterna sul Promontorio del Gargano. Chi sarà eliminato tra i concorrenti ancora in gara?(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 22:41:00 GMT)

Aurora Ramazzotti - acido in faccia/ Il terribile pericolo scampato e il rapporto Con mamma Michelle Hunziker : Aurora Ramazzotti minacciata: Michelle Hunziker ha svelato il drammatico aneddoto durante L'Intervista che ha rilasciato a Maurizio Costanzo nella nuova puntata del programma di Canale 5.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 22:40:00 GMT)

Bossari Con l’auricolare all’Isola dei Famosi : Striscia la notizia smaschera l’opinionista : Daniele Bossari ha l’auricolare all’Isola dei Famosi: Striscia la notizia incastra l’opinionista Striscia la notizia continua ad indagare sull’Isola dei Famosi. Canna-gate a parte, il tg satirico di Antonio Ricci ha rivelato che Daniele Bossari – opinionista del reality show – indossa degli auricolari quando è in studio. A detta del programma condotto da Ficarra […] L'articolo Bossari con ...

Chiara Nasti a Striscia la notizia Conferma la versione di Eva Henger e rivela : “Ha fumato anche Marco Ferri” : Striscia la notizia fa sentire la testimonianza di Chiara Nasti sul canna-gate Colpo di scena nel canna-gate dell’Isola dei Famosi. Striscia la notizia ha rivelato che la testimonianza fatta ascoltare ad Alessia Marcuzzi qualche giorno fa è stata fatta da Chiara Nasti. La fashion blogger è stata registrata da una terza persona mentre chiacchierava con […] L'articolo Chiara Nasti a Striscia la notizia conferma la versione di Eva ...

Masterchef - Antonia Klugmann ai fornelli e prova speciale Con 7 chef. Denise vince la Mistery Box -Diretta : La decima puntata di Masterchef è iniziata, seguite la diretta con noi. Sono rimasti in 7 a contendersi il titolo di settimo Masterchef italiano. Il 23enne micologo di...