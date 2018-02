Cipro | dopo il blocco e le minacce turche Eni rinuncia | la nave Saipem 1200 cambia rotta

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Eni: la. Lascia le acque die si dirige verso il Marocco. Ha vinto la Turchia, la cui marina militare due settimane fa ha bloccato l’imbarcazione noleggiata dal cane a sei zampe al largo della costa sudorientale di, a circa 50 km dall’area designata per le sue perforazioni su licenza di Nicosia. La piattaforma sta per lasciare le acque del Mediterraneo orientale, diretta in Marocco per altre attività,essere stata nuovamente bloccata sul suo percorso di navigazione da 5 mezzi navali di Ankara, che hanno “minacciato di usare la forza”. L’annuncio arriva dal governo di Nicosia, secondo cui si tratta di una battuta d’arresto che però non impedirà nei prossimi mesi le previste esplorazioni di idrocarburi nella sua Zona economica esclusiva, parzialmente rivendicata anche da Ankara e dai turco-ciprioti. Tra le altre ...