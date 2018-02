Chiara Nasti vs Marco Ferri e Francesco Monte Video | nuovi dettagli sul Canna-gate

Isola - la testimonianza di Chiara Nasti a Striscia la Notizia : 'Monte fumava dalla mattina alla sera' : Leggo.it continua a seguire il caso del 'canna-gate' all' Isola dei Famosi. Le indagini di 'Striscia la Notizia' proseguono e nell'ultima puntata del tg satirico viene fatto ascoltare un audio ...

Striscia la Notizia - Chiara Nasti sul ‘Canna-Gate’ : «Monte fumava dalla mattina alla sera. E Marco Ferri con lui» : Canna gate, Chiara Nasti Francesco Monte fumava “dalla mattina alla sera”. Striscia la Notizia mette il carico da novanta sul “Canna-gate” all’Isola dei Famosi con lo svelamento di una clamorosa testimonianza audio. Si tratta di una conversazione tra Chiara Nasti ed il marito di Eva Henger registrata da terzi in cui l’ex naufraga non solo conferma la presenza di marijuana ma aggiunge anche dettagli sul ...

Chiara Nasti a Striscia la notizia conferma la versione di Eva Henger e rivela : “Ha fumato anche Marco Ferri” : Striscia la notizia fa sentire la testimonianza di Chiara Nasti sul canna-gate Colpo di scena nel canna-gate dell’Isola dei Famosi. Striscia la notizia ha rivelato che la testimonianza fatta ascoltare ad Alessia Marcuzzi qualche giorno fa è stata fatta da Chiara Nasti. La fashion blogger è stata registrata da una terza persona mentre chiacchierava con […] L'articolo Chiara Nasti a Striscia la notizia conferma la versione di Eva ...

Chiara Nasti e Ugo Abbamonte in crisi?/ Lite social con il fidanzato - ma c'è il giallo dei post cancellati : Chiara Nasti e Ugo Abbamonte in crisi? Lite social con il fidanzato, ma c'è il giallo dei post cancellati. Ritorno turbolento dall'Isola dei Famosi per l'influencer(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:51:00 GMT)

Chiara Nasti e il fidanzato si sono lasciati? L'indizio : Potrebbe essere in crisi la storia tra Chiara Nasti e il fidanzato Ugo Abbamonte, il ragazzo per amore del quale la fashion blogger napoletana ha abbandonato l'Isola dei Famosi. A suggerirlo alcuni indizi postati tra le Instagram Story dei...

Isola dei Famosi : Pietro Tartaglione contro la madre di Chiara Nasti : Chiara Nasti, la mamma attaccata da Pietro Tartaglione prima dell’Isola La nuova puntata dell’Isola dei Famosi tornerà in diretta domani sera, e sul web è scoppiata una grande polemica che ha visto protagonisti Pietro Tartaglione, fidanzato di Rosa Perrotta, e la mamma di Chiara Nasti. Tutto è stato causato dalle parole scritte dalla signora su Instagram, in seguito al dibattito avvenuto ieri a Domenica Live con l’amica di ...

Isola dei Famosi 2018 - scandalo droga/ Chi ha fumato con Francesco Monte? Chiara Nasti pronta a dire la sua : Isola dei Famosi 2018 Giucas Casella in Honduras soffre la fame, Stefano De Martino in collegamento con Verissimo, "difende" l'ex cognato Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 22:32:00 GMT)

Isola - Chiara Nasti sul caso Monte-Henger : “Eva non è una bugiarda” : Non si è schierata dalla parte di nessuno ma è come se l’avesse fatto. Chiara Nasti, ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2018, è stata ospite nel salotto di...