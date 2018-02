agi

: #Pyeongchang2018 Chi è la 'farfalla rossa' che a 15 anni regala il primo oro a Mosca - Agenzia_Italia : #Pyeongchang2018 Chi è la 'farfalla rossa' che a 15 anni regala il primo oro a Mosca - Emmadreamergirl : RT @Sirtao11: Chi aveva insegnato al bruco a diventare farfalla avrà pure spiegato alle labbra che sono la crisalide di un sorriso. @CasaL… - Cicciosuazo : Come un baco da seta abbiamo costruito un bozzolo intorno a noi. Chi ci salverà? Frantumiamo il bozzolo e usciamo f… -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Sì, ci abbiamo pensato. Mentre Alina Zagitova volteggiava leggerissima come unacol suo tutù rosso, al ritmo, studiato, del Don Chisciotte. Quando si alzava leggiadra dal ghiaccio e ricadeva, sempre in equilibrio, sempre perfetta e velocissima, sempre freschissima come una rosa. Abbiamo pensato istintivamente, ed emotivamente, a Nadia Comaneci che, ancor più giovane della 15enne russa, nel pattinaggio di figure all’Olimpiade invernale di PyeongChang, folgorò, ipnotizzò, estasiò il mondo intero, ad appena 14, nella ginnastica artistica, all’Olimpiade estiva di Montreal 1976. La fantastica romena fece anche di più, alzando talmente tanto l’asticella dei voti, col suo, incredibile 10, da mandare in tilt anche i tabelloni elettronici. E, soprattutto, in quel particolare momento storico-politico, col suo ...