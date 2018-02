Chi è la "farfalla rossa" che a 15 anni regala il primo oro a Mosca : Sì, ci abbiamo pensato. Mentre Alina Zagitova volteggiava leggerissima come una farfalla col suo tutù rosso, al ritmo, studiato, del Don Chisciotte. Quando si alzava leggiadra dal ghiaccio e ricadeva, sempre in equilibrio, sempre perfetta e velocissima, sempre freschissima come una rosa. Abbiamo pensato istintivamente, ed emotivamente, a Nadia Comaneci che, ancor più giovane della 15enne russa, nel pattinaggio di figure ...

Chi sono i bimbi farfalla : L’epidermolisi bollosa, detta "sindrome dei bambini farfalla", è una malattia della pelle rara e di carattere genetico. In particolare, la patologia riguarda deficit o alterazioni a carico di alcune proteine...

VIDEO – Nuoto - Europei 2017 vasca corta – Ilaria BianChi si inventa i 200 farfalla : argento da urlo. La gara dell’azzurra : Ilaria Bianchi ha sovvertito tutti i pronostici e ha conquistato un bellissimo argento sui 200m farfalla agli Europei 2017 in vasca corta. Non è la distanza prediletta dell’azzurra che invece ha subito sbancato salendo sul podio alla prima grande uscita internazionale: ha toccato la piastra alle spalle del fenomeno Hentke e davanti a Grangeon. Di seguito il VIDEO della gara di Ilaria Bianchi. (foto ...

Nuoto : BianChi argento 200 farfalla : (ANSA) - ROMA, 15 DIC - Ilaria Bianchi ha vinto l'argento nella finale dei 200 metri farfalla agli Europei di Nuoto in vasca corta di Copenhagen, con il tempo di 2'04"22, record italiano. L'oro è ...

Nuoto - Europei 2017 vasca corta – MAGIA ILARIA BIANChi! Argento sui nuovi 200 farfalla - colpaccio azzurro dietro alle Hentke : La giornata sta assumendo contorni trionfali alla Royal Arena di Copenhagen (Danimarca) dove si stanno svolgendo gli Europei 2017 in vasca corta. ILARIA Bianchi è andata oltre ogni limite e con una gara impeccabile è riuscita a mettersi al collo la medaglia d’Argento sui 200m farfalla: una vera e propria impresa per la romagnola, specialista della mezza distanza e che solo da quest’estate ha iniziato a cimentarsi in questa nuova ...