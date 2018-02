Chi è Alfio Bardolla | il consulente in arancione che ha lanciato una cripto da 13 milioni

Alfio Bardolla : «Essere ricChi è uno stato mentale» : Indossa sempre un capo arancione, come il Dalai Lama. Ma se il capo spirituale del buddismo insegna come raggiungere la pace spirituale, Alfio Bardolla, valtellinese 46enne, molto più semplicemente spiega per lavoro come diventare ricchi e vivere felici raggiungendo la libertà finanziaria. Un financial coach, per dirla all’americana, che fornisce insegnamenti basici e non a migliaia di persone: finora, recita il suo sito, sono oltre 23 ...