Che tempo che fa | Matteo Renzi e gli altri ospiti di Fabio Fazio

Allerta meteo - forte maltempo sull’Italia : scuole chiuse in molti Comuni anChe Sabato 24 Febbraio [ELENCO LIVE] : Dopo un inverno mite, è adesso emergenza maltempo in tutta Italia con il Burian che fa davvero paura per la prossima settimana: da Domenica un’ondata di gelo farà piombare le temperature su valori polari sopratutto al Nord Italia. E intanto il maltempo sta facendo sul serio già in questo weekend, a causa di un ciclone Mediterraneo accompagnato da forti venti di scirocco che alimenta piogge torrenziali al Centro/Sud. Va da sé che ...

Maltempo : mobilitati anChe i trattori degli agricoltori della Coldiretti : anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati come spalaneve per pulire le strade e come spandiconcime per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. E’ quanto riferisce la Coldiretti in riferimento all’ondata di Maltempo che sta facendo tornare l’inverno nella Penisola con freddo e neve. I mezzi agricoli sono al lavoro – sottolinea la Coldiretti – per consentire la circolazione anche nelle aree piu’ ...

Maltempo - arriva la neve anChe in pianura : da domenica "gelo siberiano" : Venerdì di neve anche in pianura, le previsioni non lasciano spazio a dubbi per la giornata di oggi. E il freddo siberiano sta per arrivare sulla Penisola...

Maltempo - neve tra Lazio e Abruzzo : fiocchi anChe sulla A24 : Maltempo con neve al confine tra Lazio e Abruzzo. I fiocchi sono caduti a Forca d’Acero, localita’ a oltre 1500 metri d’ altezza che collega la Valcomino con l’Abruzzo. Imbiancata la strada 509 tra il km 16 e il km 9+680, dove Astral (azienda che gestisce le strade regionali del Lazio) ha fatto lavorare spargisale e spazzaneve. Prima neve debole e poi nevischio, in serata, anche sulla A24 Roma-L’Aquila, tra ...

Maltempo - ecco cos'è il Buran : il vento Che farà gelare : Il vento che porterà da sabato l'ondata di gelo in tutta Europa, Italia compresa , qui arriverà domenica sera, , è il Buran, e non Burian come chiamato erroneamente da alcuni. 'Questo vento gelido - ...

Maltempo - arriva il freddo siberiano : neve anChe in pianura : Il Burian, il gelido vento che proviene dalle steppe russe e che si prepara a colpire l'Italia, ha già iniziato a sortire i suoi effetti. Alcune città sono state colpite dal Maltempo e da fitte ...

Maltempo : nevica anChe a quote basse - e poi arriva il gelo : Prime nevicate sull'Italia, anche a quote basse. Imbiancata Bologna, neve nelle zone montane del Piemonte, in Toscana in Alto Mugello, nelle Marche, anche nelle zone terremotate. Raffiche di Bora a ...

Contro la violenza sulle donne : "Fermati finché sei in tempo" : La Croce Rossa di Roma con il sostegno della Regione Lazio ha realizzato un video Contro la violenza sulle donne.Al centro del messaggio ci sono gli uomini che usano violenza. Una scelta non usuale ma che è stata fatta per sollevare il velo sugli stereotipi che spesso portano alla discriminazione verso le donne e alla violenza. Un video che vorremmo portare nelle scuole e che anche per questo ha un testimonial popolare tra i giovani come ...

Uomini - dedicato a tutte quelle Che sono stufe delle perdite di tempo : Ci sono molti più Uomini che usano le app di dating e sono molte di più le persone che cercano un one night stand piuttosto che l’amore della loro vita. Che poi, per carità, gli incontri casuali che si trasformano in qualcosa di più serio esistono, ma (ancora) sono l’eccezione che conferma la regola. Per tutte quelle che arrivate e 30 anni o giù di lì sono stufe di essere stalkerizzate da casi umani e che magari mandano anche foto di ...

Furbizie fuori tempo/ La trappola ideologica Che inquina le elezioni : Quando, mesi addietro, fu approvata la nuova legge elettorale, molti pensarono che la classe politica avesse raggiunto il livello più basso di credibilità. I partiti - si disse - hanno preferito accettare una inevitabile ingovernabilità piuttosto di consentire ad uno di loro di vincere le ...

Maltempo - piogge torrenziali sulle Regioni AdriatiChe : picchi di 60mm tra MarChe e Abruzzo : piogge torrenziali con temperature molto basse hanno interessato nel pomeriggio/sera di ieri, Mercoledì 21 Febbraio, le Regioni del medio/alto Adriatico, tra Emilia Romagna, Marche e Abruzzo con 59mm di pioggia a Martinsicuro, 50mm a Nereto, 48mm ad Ancona, 45mm a Porto Sant’Elpidio, 40mm a Montefelcino, 36mm a Grottammare, 31mm a Rimini, 28mm a Senigallia, 26mm a Jesi, Fano e Tortoreto, 20mm a Pescara, 19mm a Filottrano, 16mm a Bologna. ...

“Meglio star zitti - meglio”. Fabrizio Corona - è già polemica : l’ex re dei paparazzi - appena uscito dal carcere - non le manda subito a dire. Con chi se l’è presa e perché : davvero un battibecco a tempo record : Neanche il tempo di uscire dal carcere ed è già finito al centro di una polemica, per quanto ti poco conto. Fabrizio Corona, d’altronde, è sempre stato così, uno che non le ha mai mandate a dire, genuino anche quando fare un passo indietro non sarebbe forse stata una cattiva idea. Ecco allora che appena fuori dalla struttura di San Vittore, nella quale era stato detenuto per un anno e quattro mesi prima della decisione del Tribunale ...

MALTEMPO - BURIAN PORTA NEVE E GELO/ Previsioni meteo : fiocchi a bassa quota anChe in Puglia : meteo, l'Italia nel GELO del BURIAN: è la previsione sulla corrente d'aria gelida dalla Russia e che porterà a un calo delle temperature.