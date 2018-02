Che ne dite di 30 GB di Internet | minuti illimitati e 500 SMS a 10 euro? Ecco come

Uomini - dedicato a tutte quelle Che sono stufe delle perdite di tempo : Ci sono molti più Uomini che usano le app di dating e sono molte di più le persone che cercano un one night stand piuttosto che l’amore della loro vita. Che poi, per carità, gli incontri casuali che si trasformano in qualcosa di più serio esistono, ma (ancora) sono l’eccezione che conferma la regola. Per tutte quelle che arrivate e 30 anni o giù di lì sono stufe di essere stalkerizzate da casi umani e che magari mandano anche foto di ...

Le vendite fisiChe di Bayonetta 2 su Switch non superano quelle dell'originale su Wii U : L'atteso porting per Switch dei primi due capitoli di Bayonetta è arrivato sul Nintendo eShop la settimana scorsa, il 16 febbraio, dopo essere stato annunciato precedentemente a dicembre del 2017.Questa versione di Bayonetta 2 per Switch non è stata però accolta con il successo che ci si poteva aspettare, dato che il gioco è risultato soltanto quinto nelle classifiche di vendita del Regno Unito. Il posizionamento è il migliore mai raggiunto da ...

C'è sempre Madrid tra Roma e Berlino : anChe sulla Bce la Spagna gioca per sè - l'unione mediterranea non c'è : A fine novembre Pier Carlo Padoan fu scartato dalla corsa per la presidenza dell'Eurogruppo perché era ministro di un governo in scadenza. Eppure oggi lo spagnolo Luis De Guindos, esperienze passate in Lehman Brothers proprio ai tempi del crack, sta per prendere la vicepresidenza di un istituto autonomo come la Bce anche se ci arriverà da un incarico politico quale quello che ricopre attualmente: ministro dell'Economia a Madrid. ...

BanChe : Panetta - sistema in ripresa - vendite 25 mld Npl in 1° metà 2018 : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – Il sistema bancario italiano è ora sul “sentiero della ripresa” e “il miglioramento è visibile in molte aree”, dai prestiti al settore privato al miglioramento del rischio di credito. Il flusso di nuovi Npl sta diminuendo dal 2014 e ora è a circa il 2% del totale dei prestiti, sotto la media pre-crisi. Le Banche stanno vendendo quantitativi molto ampi di Npl sul mercato: 30 miliardi nel ...

Ascolti tv ieri - Che tempo Che fa vs Furore 2 vs Le Iene show | Auditel 18 febbraio 2018 : Quali son stati gli esiti degli Ascolti tv di domenica 18 febbraio 2018? Avrete maggiormente gradito lo show “Che fuori tempo che fa” che ha visto ospite, tra gli altri, Silvio Berlusconi, o vi sarete concentrati sui servizi de “Le Iene”? Ricordiamo la prima tv per la seconda stagione di Furore, il vento della speranza e su LA7 a Non è l’arena, l’intervista di Giletti a Matteo Renzi. Non vi resta che ...

Hit parade : Ermal Meta e Fabrizio Moro con gli album primi anChe nelle vendite : I protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo irrompono anche nella hit parade. Ermal Meta, vincitore con Fabrizio Moro del Festival della canzone italiana, conquista la vetta con l'ultimo album 'Non ...

Auditel - entro 2018 rilevazione ascolti anChe su device mobili : entro il 2018 Auditel sara' in grado di rilevare gli ascolti televisivi anche sui device digitali. È la sfida che si e' posta la Societa' e sulla quale e' gia' avanti col lavoro. Una sfida di cui ha parlato oggi il presidente Andrea Imperiali nella conferenza che si e' svolta alla Camera dei deputati per la presentazione della Relazione Annuale di Auditel e per fare il punto sul presente e il futuro a 30 anni dalla nascita, cui hanno ...

Pamela Mastropietro - Vittorio Feltri : 'Perdio - diteci perché i nigeriani l'hanno uccisa'. Il mostruoso sospetto : La fisiognomica non è una scienza esatta, forse non è neanche una scienza. Tuttavia quando guardo le fotografie di Pamela, la ragazza fatta a pezzi a Macerata da alcuni nigeriani brutti come il demonio, non riesco a pensare fosse completamente rimbambita dalle ...

Vendite in crescita per Nokia - Che ora punta i primi posti della classifica dei produttori di smartphone : Stando ai dati diffusi da Counterpoint, nell'ultimo trimestre del 2017 Nokia è riuscita a vendere 4,4 milioni di smartphone. Scopriamo insieme tutti i dati L'articolo Vendite in crescita per Nokia, che ora punta i primi posti della classifica dei produttori di smartphone è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

“Fatela scop*** da qualcuno”. Isola dei Famosi choc : le parole sono ben scandite e lo sgomento in Honduras è generale. La diretta interessata va su tutte le furie e - lo ha già promesso - si vendiCherà appena possibile. Assolutamente nulla da aggiungere… : Isola dei Famosi, martedì 13 febbraio ci sarà la prossima puntata. Lo sapevate che è stato cambiato il giorno della messa in onda del reality? Già, la puntata serale è stata posticipata dal lunedì al martedì, sempre su Canale 5, alle ore 21.30. La puntata di martedì 13 è molto attesa perché è quasi certo che ci sarà Francesco Monte che, finalmente, potrà dire la sua sulla faccenda della droga. Dopo le accuse mosse al bel Monte da Eva Henger, il ...

Ascolti tv ieri - Che tempo Che fa vs Chiamatemi Francesco | Auditel 11 febbraio 2018 : Come si sono evoluti gli Ascolti tv di ieri, 11 febbraio 2018? Lo show di Fabio Fazio avrà saputo fare onore agli impressionanti dati Auditel registrati fino a sabato sera dal Festival di Sanremo. O il film ‘Chiamatemi Francesco’ trasmesso da Canale 5 sarà salito sul podio dello share? Sta a voi scoprirlo leggendo questo articolo. Ascolti tv ieri, 11 febbraio 2018 **i dati saranno disponibili dalle 10.00** Rai 1. Dopo la piacevole ...

Dopo Macerata - ora crescono anChe le vendite di libri antifascisti : All’inizio di questa settimana molte testate avevano riportato un segnale piuttosto allarmante che veniva dalle classifiche dei libri più venduti negli store online: il Mein Kampf, il libro che contiene in sostanza il manifesto ideologico militarista e razzista di Adolf Hitler, aveva scalato rapidamente la lista dei libri più venduti online, entrando perfino in top 10. La coincidenza temporale non era affatto casuale e preoccupante perché ...

Elezioni - Lorenzin fa campagna elettorale alle onoranze funebri. Sui social : “Ditemi Che è un fake” : “Ero in prima fila alla messa del patrono, San Geminiano, e c’era anche lei. Ma il ministro Lorenzin l’ho incontrato più volte in diversi tavoli di lavoro. E adesso, visto che è candidata a Modena (all’uninominale per la coalizione di centrosinistra, ndr) ha colto l’occasione per venire a vedere una delle eccellenze della nostra città”. Non parliamo di enogastronomia o di motori, ma di pompe funebri. Nello ...