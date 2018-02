Che cosa fate per la Giornata del risparmio energetico?

TOMASO TRUSSARDI/ MiChelle Hunziker : "E' un uomo di altri tempi : ecco cosa mi ha conquistata" : TOMASO TRUSSARDI, il nuovo marito di Michelle Hunziker è tra i personaggi più invidiati dal pubblico italiano soprattutto dopo la splendida prova della svizzera al Festival di Sanremo 2018.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 00:36:00 GMT)

Eleonora Cozzella chi è?/ "Cosa ci siamo detti io e Joe Bastianich? Lo saprete presto" (MasterChef Italia) : Eleonora Cozzella, appassionata conoscitrice della grande tradizione enogastronomica italiana è ospite questa sera su Sky Uno a Masterchef Italia 7.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 21:22:00 GMT)

“Deve tornare in Italia”. Il caso di Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi. La naufraga coinvolta nel processo ‘Ruby Ter’ è stata richiamata a sorpresa. Ora viene fuori nel dettaglio quello Che le sta capitando e cosa le tocCherà fare : All’Isola dei Famosi ne stanno succedendo di tutti i colori. Oltre alle questioni che girano intorno al ‘canna-gate’ altre preoccupazioni stanno facendo venire il mal di pancia agli autori. Chi se ne va esausto prima della fine, chi si spoglia senza motivo, chi si sente male, chi piange e chi deve andare in tribunale. Negli ultimi giorni la voce che Francesca Cipriani dovesse lasciare l’isola per recarsi di corsa a Milano si è ...

“Le ultime immagini da viva. Perché era proprio lì?”. Giallo Pamela Mastropietro - a “Chi l’ha visto?” spunta un filmato inedito Che fa saltare sulla sedia la madre : “Ecco cosa non torna” : “Perché Pamela comprò una siringa se lei non ne faceva uso?” “Il buco sul polso forse per far credere a un’overdose?” Sono solo alcuni degli interrogativi che si pone ‘Chi l’ha visto?’, che ieri sera ha mandato in onda un servizio sul caso di Pamela Mastropietro, la 18enne romana fatta a pezzi e chiusa in due trolley abbandonati nella campagna di Macerata. Le immagini trasmesse dalla ...

“Alessia - Che dici?!”. Isola - Stefano De Martino e quella telefonata alla Marcuzzi. Pare Che i due siano stati ore al telefono e Che lui abbia ripetuto sempre la stessa cosa. Dopo il canna-gate - ecco cosa accade all’ex marito di Belen in Honduras : Eva Henger l’ha fatta grossa. Già, da quando la ex star del porno ha deciso di fare “la confessione delle confessioni”, è successo il caos. La Henger ha fatto sapere che Francesco Monte avrebbe comprato e fumato marijuana prima quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa, quella dove hanno trascorso alcune giornate prima di andare nella spiaggia del reality. Dopo l’accusa Francesco Monte si è infuriato e ha deciso di ritirarsi. Ormai per ...

“Alessia - Che dici?!”. Isola - Stefano De Martino e quella telefonata alla Marcuzzi. Pare Che i due siano a stati ore al telefono e Che lui abbia ripetuto sempre la stessa cosa. Dopo il canna-gate - ecco cosa accade all’ex marito di Belen in Honduras. : Eva Henger l’ha fatta grossa. Già, da quando la ex star del porno ha deciso di fare “la confessione delle confessioni”, è successo il caos. La Henger ha fatto sapere che Francesco Monte avrebbe comprato e fumato marijuana prima quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa, quella dove hanno trascorso alcune giornate prima di andare nella spiaggia del reality. Dopo l’accusa Francesco Monte si è infuriato e ha deciso di ritirarsi. Ormai per ...

Isola dei famosi - Filippo Nardi e la bomba omosex : 'Cosa ho visto. Credo Che...' : Dall' Isola dei famosi è appena uscito Filippo Nardi . Il quale, come sottolinea Novella 2000 , ha una sorta di fissazione sulle coppie omosessuali: ne vede ovunque. E infatti, dopo aver 'accoppiato' ...

Nadia Toffa - il cancro e la confessione Che divide/ “Beata te - ecco cosa succede nel mondo dei comuni mortali” : Nadia Toffa, il cancro e la confessione che divide. “Beata te, ecco cosa succede nel mondo dei comuni mortali”, lo sfogo di una donna su Facebook in risposta al racconto della Iena(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 15:52:00 GMT)

“La strada è ancora lunga…”. Fabrizio Frizzi a 4 mesi dal malore. L’amato conduttore ha appena compiuto 60 anni e le ultime vicende Che lo hanno coinvolto sono state drammatiChe : “Ecco cosa mi fa andare avanti” : Dal momento del suo malore Fabrizio Frizzi ha iniziato a vedere la vita diversamente. Brillante, di successo e con una bellissima famiglia, la paura è stata tanta, soprattutto per quanto riguarda i suoi affetti che ama moltissimo. Da poco ha compiuto gli anni, una data importante, dal momento che l’amato conduttore ha passato il traguardo dei 60 anni, uno step a cui è arrivato con qualche preoccupazione in più. Come sappiamo lo ...

Ema ad Amsterdam : Che cosa sappiamo finora : Tutti i passaggi, data per data, della vicenda di assegnazione della sede dell'agenzia del farmaco europea e i temi ancora aperti

L'appello della mamma di Pamela : "Adesso basta. Le comunità nigeriane Che sanno qualcosa parlino o saranno complici" : A tre settimane dalla tragica fine della 18enne romana a Macerata si allungano i tempi dell'inchiesta. L'esito dell'autopsia e i rilievi del Ris non prima di...

“Ecco cosa vale Cristina…”. Fabio Fulco sputa veleno sulla Chiabotto. Dopo la rottura era triste e sofferente - ma adesso dice tutto quello Che pensa e quello Che la ex gli ha fatto : “Bastava dirlo subito - invece di mentire così” : Sembravano proprio perfetti: bellissimi, innamorati e con una lunga storia d’amore alle spalle. Ma poi alla fine anche loro sono crollati. Si cambia, si cresce e le prospettive cambiano e diciamo pure la differenza d’età non indifferente ha dato una mano alla rottura tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco. Lei sulla questione non si è mai pronunciata, ma lui in più occasioni ha invece detto quello che pensa, parlando anche con le lacrime ...

“Ormai è morta - rassegnatevi”. Tragedia durante il parto. Nasce la loro bambina - ma qualcosa va storto e la mamma finisce in coma. I medici scuotono la testa e brancolano nel buio - poi un’infermiera compie un gesto clamoroso : “Ma Che fa?…”. Ospedale sotto choc : La nascita di un bambino è un momento di felicità e nervosismo che nessuna madre o padre potrà mai dimenticare. Jeremy e Shelly Ann Jeremy sono una coppia del North Carolina (Stati Uniti) che ha vissuto un’esperienza bellissima, ma anche molto drammatica. A un certo punto qualcosa si è abbattuto sulla loro giovane famiglia e il loro destino sembrava segnato per sempre. Ogni nascita porta anche i suoi pericoli e Shelly lo può confermare. ...

Lazio - Inzaghi non snobba l’Europa League : “gioCheranno i migliori. Felipe Anderson? Ecco cosa dico” : La Lazio, dopo il ritorno al successo in campionato contro il Verona, punta a ribaltare il ko rimediato nell’andata dei sedicesimi di Europa League a Bucarest con la Steaua e a passare il turno. Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha dichiarato: “Il risultato dell’andata ci penalizza, lo sappiamo, ma siamo anche consapevoli di saper segnare più di un gol. A volte siamo riusciti anche a realizzare tre reti in una sola ...