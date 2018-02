Cellulare anche a letto? Internet diventa una malattia

Levante - il retroscena di Pazzini : “giorni difficili anche per il mio Cellulare …” : Esordio da sogno dell’attaccante Pazzini con la maglia del Levante , il calciatore decisivo con il gol del pareggio contro il Real Madrid: “È stato qualcosa di incredibile. Una notte fantastica, con lo stadio pieno contro il Real, e il gol al 90° minuto che ci ha dato un punto molto importante. Mi è piaciuto molto lo stadio. Le persone sono molto vicine, ed è molto bello giocare lì. Persino l’erba è eccezionale. Non ricordo ...

Rivoluzione ricerca : ecco la sismologia Cellulare - che studia le cellule anche attraverso i terremoti : In futuro le cellule potranno essere studiate anche attraverso i terremoti: non quelli della crosta terrestre ma gli scuotimenti che avvengono al loro interno. E’ la sismologia cellulare, presentata sulla rivista dell’Accademia Nazionale delle Scienze Usa (Pnas), una nuova branca della biologia che fornisce preziose informazioni sul funzionamento e lo stato di salute delle cellule. Proprio come fanno i sismologi per studiare ...