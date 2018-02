Cedolare secca sugli affitti brevi - l’ipotesi di uno sconto per chi usa il web : La Cedolare secca sugli affitti brevi per turismo potrebbe essere scontata al 15% per chi si affida ad agenzie o siti web. Una media salomonica tra l’attuale 21% e il 10% proposto come correttivo nello scorso autunno. L’obiettivo è sempre lo stesso: tracciare i pagamenti, spingere più persone a regolarizzare le attività di affitto e premiare chi si rivolge agli intermediari. Come le agenzie immobiliari o le piattaforme web, tipo Airbnb e ...

