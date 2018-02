Catalogna | doppia perquisizione per l’aereo privato di Pep Guardiola | la Guardia Civil

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Aveva letto il manifesto indipendentista prima del referendum ed è sempre stato in prima fila per chiedere l’indipendenza delladalla Spagna. Non stupisce quinci che laabbia perquisito due voltedi Pep, manager del Manchester City ed ex tecnico del Barcellona, per assicurarsi che a bordo non fosse presente Carles Puigdemont, ex presidente della Generalitat che verrebbe arrestato se tornasse in Spagna dal suo esilio belga. L’emittente Catalunya Radio specifica che i primi controlli sono stati effettuati cinque giorni fa. Ieri, invece, è andata in scena la seconda. L’emittente ha fatto riferimento in maniera dettagliata, in particolare, all’operazione condotta la scorsa settimana. Gli agenti hanno atteso che i familiari di(non presente sull’aereo), appena sbarcati a Barcellona, lasciassero ...