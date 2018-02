Caserta | riti esorcisti e violenza sessuale su 14enne in Campania | arrestati prete

Caserta - sacerdote di 42 anni arrestato per violenza sessuale. L’accusa : “Medievali e brutali riti esorcisti” : Un sacerdote del Casertano di 42 anni, è stato arrestato con L’accusa di aver compiuto “medievali e brutali riti esorcisti” su numerose donne, tra cui una minore e una giovane, le cui modalità – secondo la Procura di Santa Maria Capua Vetere – hanno concretizzato la realizzazione della violenza sessuale aggravata. Ai domiciliari sono finite altre tre persone, due delle quali sono genitori della minore vittima e un ...

Riti esorcisti "brutali" e violenza sessuale : arrestato un sacerdote nel Casertano : Un sacerdote del Casertano di 42 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver compiuto "medievali e brutali Riti esorcisti" su numerose donne, tra cui una minore e una giovane, le cui modalità - secondo la Procura di Santa Maria Capua Vetere - hanno concretizzato la realizzazione della violenza sessuale aggravata. Ai domiciliari sono finite altre tre persone, due delle quali sono genitori della minore vittima e un dirigente della ...

Caserta - riti voodoo su minorenne per farla prostituire : 3 arresti : Caserta, riti voodoo su minorenne per farla prostituire: 3 arresti La Polizia ha fermato due donne e un uomo per vari reati tra cui riduzione e mantenimento in schiavitù. L'indagine è partita grazie alla denuncia di una giovane nigeriana che è riuscita a scappare nel Nord Italia Parole chiave: ...

Caserta - militante Forza Nuova uccide la moglie - si barrica in casa e spara dal balcone : feriti cinque passanti : Inviata a Bellona L'ultimo colpo di pistola se l'è sparato alla testa, quando mancavano pochi minuti alle 21, dopo una raffica di proiettili esplosi dal balcone di casa, mentre...

Caserta - uccide la moglie e spara sulla follaCinque feriti - l’uomo tenta il suicidio : Caserta, uccide la moglie e spara sulla follaCinque feriti, l’uomo tenta il suicidio Scene da far west a Bellona dove un 48enne, ha ucciso la moglie e poi si è affacciato al balcone di casa e ha iniziato a sparare verso la strada. L’uomo è ancora barricato. I carabinieri sono riusciti a entrare nell’abitazione dove […] L'articolo Caserta, uccide la moglie e spara sulla follaCinque feriti, l’uomo tenta il suicidio ...

Caserta - uccide la moglie e spara sulla follaCinque feriti - l'uomo tenta il suicidio : Scene da far west a Bellona dove un 48enne, ha ucciso la moglie e poi si è affacciato al balcone di casa e ha iniziato a sparare verso la strada. l'uomo è ancora barricato. I carabinieri sono riusciti a entrare nell'abitazione dove l'uomo si era barricato e lui ha tentato il suicidio

Caserta - uccide la moglie poi si dal balcone spara ai passanti : 5 feriti - La figlia è fuggita - lui barricato : Scene da far west a Bellona, nel Casertano, dove un uomo di 48 anni, Davide Mango, ha ucciso la moglie, si è affacciato al balcone della sua abitazione e ha iniziato a sparare verso la strada con un ...

Questura Caserta : un morto e 3 feriti : 21.24 Una donna morta e 3 feriti non gravi in ospedale a Caserta più altri 2 medicati sul posto. E' questo il bilancio, da quanto si apprende da 118e Questura di Caserta, del pomeriggio di fuoco a Bellona dove un 48enne guardia giurata ha sparato contro varie persone con il suo fucile da caccia e poi con una pistola. "Purtroppo la moglie non ce l'ha fatta",dice un dirigente del 118.La figlia invece, è riuscita fuggire. L'uomo è ancora ...

Paura a Caserta : uomo barricato in casa spara sulla strada - 5 feriti : I cecchini sono appostati sui tetti a protezione della zona. L'uomo, 47 anni, ha dichiarato di aver sparato alla moglie, ma non c'è alcun riscontro. La figlia è riuscita a scappare

Caserta - si affaccia al balcone e inizia a sparare : 5 feriti - 'ho ucciso mia moglie' : Scene da far west a Bellona, nel Casertano, dove un uomo di 48 anni, Davide Mango, che dice di aver ucciso la moglie, si è affacciato al balcone della sua abitazione e ha iniziato a sparare verso la ...

Armato di fucile spara dal balcone a Bellona (Caserta) : 5 feriti | : Un 48enne, nel Casertano, si è barricato in casa e ha aperto il fuoco sulla strada. Sostiene di avere ucciso la moglie