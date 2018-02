Carmen Di Pietro : "Non mi sposo per non perdere la pensione da 3mila euro" : La showgirl Carmen Di Pietro ogni mese percepisce la pensione di reversibilità del marito e giornalista Sandro Paternostro, 3 milioni di euro netti e non sembra volerci rinunciare. Per nessuna ragione."Dico la verità, non mi sposo per non perdere la pensione", ha detto Carmen in diretta a Quinta Colonna su Canale 5. "Ma se dovessi incontrare un uomo che mi fa perdere la testa...". "Così tanto da non riuscire a fare ...

Carmen Di Pietro : Non mi sposo per non perdere la pensione di reversibilità : Tre milioni di euro netti. Tanto percepisce ogni mese Carmen Di Pietro per la pensione di reversibilità del marito Sandro Paternostro, giornalista morto 18 anni fa.Un assegno lordo di 5mila euro a cui la showgirl non ha alcuna intenzione di rinunciare. Come lei stessa ha rivelato senza nessuna remora a Quinta colonna su Canale 5: "Dico la verità, non mi sposo per non perdere la pensione", ha detto candidamente in diretta tv. ...

Carmen Di Pietro : 'Non rinuncio alla pensione di reversibilità' : A distanza di 18 anni dalla morte del giornalista Sandro Paternostro , sua moglie Carmen Di Pietro non ha alcuna intenzione di rinunciare alla pensione di reversibilità che ammonta a 5000 euro lordi, ...

Domenica Live/ Carmen Di Pietro : "Sandro Paternostro mi è apparso in sogno - vuole che faccio pace coi figli" : Domenica Live, tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di oggi, 28 gennaio. Da Loredana Lecciso e la sua verità, ad Alessia Macari e la prima intervista con il fidanzato.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 14:38:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Anticipazioni 11 gennaio 2018 : Carmen Di Pietro e il caso del “torero” rubato da Malgioglio : Pomeriggio 5, Anticipazioni 11 gennaio 2018: Carmen Di Pietro e il caso del “torero” rubato da Malgioglio. Le ultime notizie e gli ospiti del programma condotto da Barbara d'Urso(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 16:53:00 GMT)

Carmen Di Pietro Vs Cristiano Malgioglio/ "Mi ha rubato il torero" : le accuse continuano a Pomeriggio 5 : Carmen Di Pietro contro Cristiano Malgioglio: "Mi ha rubato il torero"! Le accuse dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 continuano a Pomeriggio 5.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 18:05:00 GMT)

La Befana e Carmen Di Pietro/ Video - arrivano gli auguri speciali dell'ex gieffina con una poesia : Carmen Di Pietro fa i suoi auguri speciali ai fan attraverso 361magazine: in un Video postato dal noto portale, l'ex gieffina declama una filastrocca dedicata a La Befana.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 18:00:00 GMT)

Pomeriggio 5 : Carmen Di Pietro usa la pipì del cane di Francesca Cipriani come profumo : Pomeriggio 5: il cane di Francesca Cipriani fa i propri bisogni nello studio, Carmen Di Pietro li usa come profumo Quella che a Pomeriggio 5 doveva essere una normale puntata dedicata al Natale, oggi, alla fine, ci ha regalato alcune delle scene più deliranti della Tv italiana. Nella seconda parte del programma, tra gli ospiti […] L'articolo Pomeriggio 5: Carmen Di Pietro usa la pipì del cane di Francesca Cipriani come profumo proviene da ...

Giuseppe Iannoni è l'ex marito di Carmen Di Pietro età lavoro biografia : Giuseppe Iannoni è l'ex marito di Carmen Di Pietro di cui sentiamo spesso parlare nei salotti della televisione. La vita privata di Carmen è stata spesso all'ordine del giorno nelle trasmissioni di Canale 5, da Barbara d'Urso più che in altri contenitori, e per questo è aumentata la curiosità sull'ex marito: chi è Giuseppe Iannoni? Età, lavoro e biografia sono solamente alcune delle cose maggiormente ricercate sull'uomo, perché più di tutto ...

Giuseppe Iannoni è l'ex marito di Carmen Di Pietro età lavoro biografia : Giuseppe Iannoni è l'ex marito di Carmen Di Pietro di cui sentiamo spesso parlare nei salotti della televisione. La vita privata di Carmen è stata spesso all'ordine del giorno nelle trasmissioni di Canale 5, da Barbara d'Urso più che in altri contenitori, e per questo è aumentata la curiosità sull'ex marito: chi è Giuseppe Iannoni? Età, lavoro e biografia sono solamente alcune delle cose maggiormente ricercate sull'uomo, perché più di tutto ...

Carmen Di Pietro l’amante del marito è un uomo : Il gossip attorno Carmen Di Pietro e il marito Giuseppe Iannone è stato discusso nel salotto di “Domenica Live”.La Di Pietro, dopo essere uscita dalla Casa, ha potuto vedere delle foto riguardanti l’ex marito intento a baciare con passione una misteriosa ragazza bionda. Il giornalista Riccardo Signoretti, uno degli ospiti di “Domenica Live”, ha cercato la misteriosa ragazza bionda,e ha scoperto un vero scoop, ecco cosa ha detto il ...

Carmen Di Pietro : l'ex marito ha baciato un uomo? Video : A #Domenica Live il giornalista Riccardo Signoretti rivela che sul prossimo numero della rivista Nuovo, in edicola mercoledì 6 dicembre, uscira' un servizio dedicato all'ex marito di #Carmen Di Pietro, Giuseppe. I due sono ormai separati, ma la loro storia è stata tirata in ballo anche durante il Grande Fratello Vip, in occasione di un gioco di magia che Simona Izzo ha fatto a Carmen. La regista ha dichiarato che l'ex marito della showgirl ...

Carmen Di Pietro : l'ex marito ha baciato un uomo? : A Domenica Live il giornalista Riccardo Signoretti rivela che sul prossimo numero della rivista Nuovo, in edicola mercoledì 6 dicembre, uscirà un servizio dedicato all'ex marito di Carmen Di Pietro, Giuseppe. I due sono ormai separati, ma la loro storia è stata tirata in ballo anche durante il Grande Fratello Vip, in occasione di un gioco di magia che Simona Izzo ha fatto a Carmen. La regista ha dichiarato che l'ex marito della showgirl ...

Carmen Di Pietro racconta la storia con Maradona - Karina Cascella : "Lui lo sa?" : Sta facendo scalpore la storia d'amore che Carmen Di Pietro, avrebbe avuto negli anni '90 con Diego Armando Maradona. La love story, come ha raccontato la soubrette potentina, sarebbe finita al centro del gossip nazionale non per suo volere ma per le informazioni divulgate a riguardo, in un salotto televisivo, dal portiere Taglialatela. La Di Pietro, che però non si è tirata indietro quando le sono state poste domande piccanti, ha affermato di ...