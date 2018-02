Cani randagi fuori controllo al Sud | “Serve un piano straordinario” 

Animali : Musumeci - sono un animalista e con mia sorella gestiamo 50 Cani randagi : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - "Io sono un Animalista. Con mia sorella gestiamo una cinquantina di Animali randagi, tutto a carico nostro. Non siamo convenzionati con nessuno, non abbiamo ricevuto un centesimo pubblico da nessuno. Dalla pensione di mia sorella e dal mio emolumento ricaviamo quello c

Animali : Musumeci - sono un animalista e con mia sorella gestiamo 50 Cani randagi (2) : (AdnKronos) - Musumeci ha quindi spiegato: "Il problema riguarda tutta l’Isola e abbiamo il problema di porci la domanda: è la legge 15 del 2000 che non funziona e va quindi modificata? O non hanno dato risultati i controlli e gli adempimenti che ogni soggetto chiamato in causa avrebbe dovuto compie

Randagismo - istituita commissione speciale : 'Troppi Cani vaganti - sì alla sterilizzazione' : E' stata istituita all'Ars una commissione parlamentare speciale di indagine sul fenomeno del Randagismo in Sicilia, al fine di tutelare i diritti degli animali e la pubblica incolumità. L'assemblea ...

Sicilia - strage di Cani randagi : minacce di morte alla sindaca. Enpa : “Comune assente” : Almeno 40 cani randagi avvelenati in contrada Muciare a Sciacca, in provincia di Agrigento negli ultimi giorni. Per gli animalisti, però, quelli uccisi sono il doppio. Una vicenda per la quale il sindaco del paese Siciliano Francesca Valenti e i suoi figli sono stati minacciati di morte sui social. Il tema è stato oggetto di discussione nel pomeriggio di domenica 18 febbraio con la delegata per i rapporti istituzionali del ministero della ...

Denuncia contro ignoti per la stage di Cani randagi a Sciacca : Da tempo, nella zona di Contrada Musciare - a Sciacca - si segnala la presenza di numerosi cani randagi . Alcuni di questi cani aggrediscono le persone sia in moto che a piedi. Il veterinario del ...

Canicattì - branchi di randagi dentro la scuola padre Gioacchino La Lomia : il disappunto dei genitori - Foto - : Purtroppo la cronaca degli ultimi tempi riferisce sempre più spesso di episodi di aggressione che hanno purtroppo come vittime proprio i più piccoli. L'atrio della scuola deve essere una struttura ...

Sciacca : avvelenati 30 Cani randagi - raffica di minacce di morte al sindaco : Sciacca: avvelenati 30 cani randagi, raffica di minacce di morte al sindaco Lei a Tgcom24: “Il problema è annoso, ho già parlato con la Prefettura e sollecitato l’Asl per la sterilizzazione” Continua a leggere L'articolo Sciacca: avvelenati 30 cani randagi, raffica di minacce di morte al sindaco sembra essere il primo su NewsGo.

Mondiali di calcio in Russia - una petizione per fermare lo sterminio dei Cani randagi : Mondiali di calcio in Russia, una petizione per fermare lo sterminio dei cani randagi Per prepararsi ad ospitare la Coppa del mondo di calcio la Russia potrebbe uccidere migliaia di animali randagi. L’accusa lanciata da Ekaterina Dmitrieva, direttrice dell’organizzazione animalista City animal protection foundation.Continua a leggere Per prepararsi ad ospitare la Coppa del mondo di […] L'articolo Mondiali di calcio in Russia, una petizione ...

Ragusa - affidato servizio trasporto Cani randagi : affidato il servizio di trasporto in strutture private di 10 cani ricoverati presso il canile comunale di Ragusa.

Lasciano la figlia di 14 mesi sola in casa : la bimba viene sbranata da due Cani randagi : Una bimba di 14 mesi è stata sbranata da due cani randagi. Alcune telecamere hanno ripreso la scena choc che ha fatto in breve tempo il giro del mondo indignando tutta la rete. La piccola era stata lasciata con il fratellino di 5 anni sola in casa dai genitori. Inconsapevole di qualunque forma di pericolo, sia lei, che il fratello, la bimba ha ...

Bari - lasciano cibo e acqua per Cani randagi al nuovo San Paolo : i cinghiali ringraziano : cinghiali a caccia di cibo al nuovo San Paolo. Giusto qualche giorno fa vi avevamo raccontato di come qualcuno abbandoni incautamente alimenti e acqua dentro le condotte di cemento lungo il perimetro ...