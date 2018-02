Candidato M5S scelto da Di Maio finisce indagato per riciclaggio  

Indagato per riciclaggio il presidente del Potenza Calcio - Candidato con M5s : Salvatore Caiata coinvolto in un’inchiesta a Siena sul passaggio di locali e quote societarie. Le verifiche riguardano anche il dirigente de La Cascina Cataldo Staffieri

Elezioni 2018 - psicosi da massoneria : Candidato M5S partecipa a evento e poi si dissocia - ma c’erano quelli di tutti i partiti : psicosi massoneria nei Cinque Stelle. Un loro candidato va a una tavola pubblica, presenti i candidati di tutti i partiti (Lega, Pd, Leu…), ma è l’unico a doversi difendere da sospetti e accuse di affiliazione, al punto da dissociarsi pubblicamente dall’endorsement poi ricevuto dagli stessi organizzatori. Protagonista della vicenda è Paolo Margari, candidato alla Camera per la circoscrizione Estero sul quale sono piovute accuse non ...

Catanzaro - lettera con proiettile e minacce al Candidato M5S Giuseppe D’Ippolito. Disposta vigilanza : Un proiettile a pallettoni avvolto in un fac simile della scheda elettorale. Il tutto era contenuto in una busta indirizzata al candidato del Movimento 5 stelle Giuseppe D’Ippolito che corre nel collegio uninominale alla Camera di Catanzaro. Facsimile e cartuccia di fucile sono stati intercettati a Lamezia Terme nel centro meccanografico delle Poste Italiane. Nella busta c’era anche un messaggio intimidatorio per il candidato grillino. La frase ...

Fa propaganda con le mail e i numeri dell'Ordine degli avvocati : esposto al Garante della privacy per il Candidato M5S Vaglio : Ennesima grana per i candidati del Movimento 5 Stelle. Questa volta è il turno di Mauro Vaglio, candidato nel collegio uninominale di Roma Portuense per il Senato ma, soprattutto, presidente dell'Ordine degli avvocati di Roma. È in questa veste, infatti, che Vaglio avrebbe violato le norme sul trattamento dei dati personali, sollevando le proteste dei colleghi della Capitale. Il presidente degli avvocati ha usato la mailing list ...

Elezioni - Gasparri : “Candidato premier Fi? Sono 52 nomi - tra cui Gelmini e Carfagna. M5s? Li umilieremo” : “Il nostro candidato presidente del Consiglio? Abbiamo una graduatoria con 52 nomi, dai più titolati, come Tajani, ai più giovani, come Carfagna e Gelmini. Poi ci Sono anche Brunetta e Romani”. Lo rivela ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) il senatore uscente di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che aggiunge: “Lo dico perché l’attuale presidente del Consiglio si classificò terzo alle primarie del Pd a Roma nel 2013. Noi le ...

M5s - la moglie del Candidato De Falco alla polizia : “Ha aggredito me e mia figlia”. Lui : “Mai violento”. Di Maio : “La signora denunci - accertare i fatti” : La moglie del candidato M5s Gregorio De Falco si è presentata alla polizia di Livorno una settimana fa, raccontando che lei e la figlia sarebbero state aggredite dal marito. alla segnalazione non è seguita la denuncia, ma, come scrive il Corriere della Sera, l’episodio è stata riportato agli uffici centrali di Roma. Secondo la ricostruzione della moglie Raffaella, De Falco dopo una lite ha “alzato le mani” contro di lei e la ...

M5s - l’avvocato Zanforlini Candidato a Ravenna : “Io massone? Fatti miei. Mi devono uccidere per farmi rinunciare” : Non smentisce di essere stato massone, ma nonostante questo dichiara che non firmerà l’atto di rinuncia alla candidatura richiesto dal Movimento 5 stelle. “Mi devono uccidere per farmi rinunciare”, è il commento di David Zanfolini, avvocato di Ferrara e candidato all’uninominale con il M5s a Ravenna, intervistato dal Corriere della sera. Dopo Piero Landi, candidato in Toscana, Bruno Azzerboni in Calabria, e Catello ...

