Calo delle temperature | assessore Gaeta | ' continuano azioni anti freddo per senza fissa

Petrolio in rally dopo inatteso Calo delle scorte USA : Scendono inaspettatamente le scorte settimanali di greggio negli USA , contro attese per un aumento degli stocks. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di ...

Samsung mantiene la vetta della classifica delle vendite - nonostante il Calo del mercato : nonostante nel quarto trimestre del 2017 abbia fatto registrare un calo delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2016, Samsung è riuscita a mantenere la leadership nelle classifiche di vendita, davanti a Apple. L'articolo Samsung mantiene la vetta della classifica delle vendite, nonostante il calo del mercato è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Calo record delle nascite in Italia - ginecologo : “I figli si devono fare prima dei 30 anni” : “Circola un messaggio sbagliato e cioè che la gravidanza si decide e si ottiene quando si vuole. I casi di donne di 48-50 anni che diventano madri vengono riportati con esaltazione. Viceversa manca ancora un corretto flusso di informazione rivolto alla donne sulle loro chance riproduttive“: lo ha dichiarato Filippo Maria Ubaldi, ginecologo, direttore clinico del Centro Genera della clinica Valle Giulia di Roma e componente della ...

Italia sempre più vecchia : Calo record delle nascite : L'Italia non è un Paese per giovani. Sembra banale utilizzare il titolo del film di Paolo Veronesi del 2017, ma è una verità assodata, confermato dall'ultimo rapporto

Istat - Calo record delle nascite/ Italia più vecchia - solo 464mila bimbi nel 2017 : la vera emergenza politica : Dati Istat, calo record delle nascite in Italia: Paese sempre più vecchio, solo 464mila bimbi nati nel 2017. Cresce numero di stranieri, giovani sempre meno: la vera emergenza politica(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 12:54:00 GMT)

Istat : italiani sempre più vecchi - nel 2017 Calo record delle nascite - : Per l'Istituto di statistica, nel 2017 l'età media nel nostro Paese supera i 45 anni. Scende la popolazione residente all'1 gennaio 2018, negli ultimi 5 anni +12% di persone di altra nazionalità. ...

Italiani sempre più vecchi - Calo record delle nascite nel 2017 : nascite al minimo storico, età media sopra i 45 anni (solo il 13,4% meno di 15 anni), speranza di vita stabile: 80,6 anni uomini, 84,9 donne. Nel 2017 più stranieri, diminuiscono le emigrazioni, -2,6%

Gli italiani sono sempre più vecchi : nel 2017 Calo record delle nascite : italiani sempre più vecchi. È quanto rileva l'Istat nel suo bilancio demografico 2017. La popolazione residente al 1 gennaio 2018 scende a 60 milioni 494mila, segnando una diminuzione di centomila ...

Italiani sempre piùvecchi - nel 2017 Calo record delle nascite : Italiani sempre più vecchi. È quanto rileva l'Istat nel suo bilancio demografico 2017. La popolazione residente al 1 gennaio 2018 scende a 60 milioni 494mila, segnando una diminuzione di centomila ...

Continua Il Calo Di Bitcoin E Delle Altre Criptovalute : E’ La Fine? : Bitcoin, la caduta Continua: scende sotto 7mila dollari per colpa dei timori di una regolamentazione e in seguito alle ultime mosse degli istituti di credito. Bitcoin e Criptovalute prosegue il crollo a Febbraio 2018 Sono giorni di grande apprensione questi nel mondo Delle Criptovalute. Tutti quelli che qualche mese fa hanno investito in Bitcoin e simili, infatti, […]

Assegni - contanti e libretti : il deCalogo delle banche per i clienti : Sono in diminuzione ma valgono ancora la bellezza di 320 miliardi di euro: sono gli Assegni bancari in circolazione in Italia , dato 2016, , in forte contrazione , -61%, rispetto al 2007, quando le ...

Dalle navi da crociera al deCalogo di Peppa Pig : la battaglia delle aziende contro lo spreco alimentare : ROMA - Nella giornata nazionale contro gli sprechi alimentari, i big del settore - da Federdistribuzione a Federalimentare - confermano il loro impegno nella lotta allo spreco di cibo lanciando una ...

Allerta Meteo Veneto : Calo delle temperature - attese diffuse gelate : Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto prevede nella notte tra sabato 3 e domenica 4 un marcato calo delle temperature che si porteranno sotto lo zero anche in pianura, con diffuse gelate più significative sulle zone interne e al primo mattino, e possibile formazione di ghiaccio al suolo. Pertanto dichiara per gelate la FASE OPERATIVA DI ATTENZIONE(da riconfigurare, a livello locale, in preallarme o allarme a seconda ...

Calo delle richieste d'asilo in Ue - Norvegia e Svizzera : -43% nel 2017. Parte oggi nuova missione Frontex : Nel 2017 l'Ue più Norvegia e Svizzera ha ricevuto il 43% di richieste d'asilo in meno rispetto al 2016, ma il numero - pari a 706.913 domande - resta comunque "considerevole". Lo comunica l'Agenzia europea per il sostegno all'asilo (Easo). Si tratta del secondo anno consecutivo in cui si registrano dati in Calo, dopo il flusso record del 2015. Nonostante questa diminuzione, il 2017 ha registrato un livello leggermente più alto ...