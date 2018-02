Call of Duty | WW2 | nerfato il quickscope con l' ultimo aggiornamento

Il multiplayer di Call of Duty : WW2 è disponibile gratuitamente su Steam questo weekend : Ottime notizie per tutti coloro che ancora non hanno messo mano al comparto multiplayer di Call of Duty: WW2. Fino al 25 febbraio, infatti, è previsto un weekend gratuito per gli utenti Steam.Dopo le ultime novità sullo sparatutto targato Sledgehammer Games, relative al DLC The Resistance reso disponibile per PS4, arriva un'altra gradita notizia. Fino alle ore 22 del 25 febbraio potrete cimentarvi con il multiplayer di Call of Duty: WW2 su Steam ...

The Resistance - il primo DLC pack di Call of Duty : WWII da oggi disponibile per PS4 : The Resistance, il primo DLC pack di Call of Duty: WWII, il videogioco per console numero 1 e il più venduto del 2017 in Nord America, da oggi è disponibile per PS4 e arriverà su Xbox One e PC il prossimo 1° marzo.I giocatori combatteranno nei luoghi iconici della seconda guerra mondiale, da Parigi a Praga, tutti teatro di note insurrezioni, in tre nuove mappe MP e in una nuovissima missione della modalità Guerra. Il pacchetto include anche The ...

Potrebbe essere Stefano Sollima il regista del film di Call of Duty : Il mondo del cinema e quello dei videogiochi si incontrano nuovamente e, stavolta, si realizzerà una pellicola ispirata al celebre sparatutto Call of Duty. Di per sé, già questa Potrebbe essere una notizia, tuttavia è importante segnalare alcune indiscrezioni che vorrebbero Stefano Sollima come regista del film. Le trattative sarebbero iniziate Come saprete, il regista italiano è famoso per l'apprezzata serie di Gomorra, il film di Suburra e ...

Grandi nomi per il film di Call of Duty : Stefano Sollima pensa a Tom Hardy : Il celebre e apprezzato regista italiano, Stefano Sollima, dirigerà la pellicola ispirata a Call of Duty? Questo ancora non si sa, ma come probabilmente saprete, qualche giorno fa erano emerse alcune notizie che volevano proprio il regista di Gomorra: La Serie, Suburra e Sicario 2 tra i possibili registi per il film.Anche se ancora non esiste alcuna ufficialità, Stefano Sollima, intervistato da Metro, ha parlato degli attori con cui avrebbe il ...

Ecco quali attori sceglierebbe Stefano Sollima per il film di Call of Duty : Il celebre e apprezzato regista italiano, Stefano Sollima, dirigerà la pellicola ispirata a Call of Duty? Questo ancora non si sa, ma come probabilmente saprete, qualche giorno fa erano emerse alcune notizie che volevano proprio il regista di Gomorra: La Serie, Suburra e Sicario 2 tra i possibili registi per il film.Anche se ancora non esiste alcuna ufficialità, Stefano Sollima, intervistato da Metro, ha parlato degli attori con cui avrebbe il ...

Il prossimo Call of Duty nel 2018 avrà un nuovo motore grafico? : Del prossimo Call of Duty, il capitolo che uscirà nel mese di novembre 2018, sappiamo soltanto che sarà sviluppato dai ragazzi di Treyarch - il team che ha dato vita ad alcuni dei capitoli più acclamati della serie, come Black Ops e Modern Warfare - ma purtroppo non conosciamo nulla di più. La curiosità dei fan della serie sparatutto più famosa al mondo è ovviamente alta e nei prossimi mesi dovremmo finalmente ottenere qualche informazione: ...

Il trio Stefano Sollima - Tom Hardy - Chris Pine per Call of Duty? : Mentre si attende con curiosità Soldado, sua prima prova americana (nelle sale dal 29 giugno), Stefano Sollima sarebbe già stato contattato per un nuovo progetto Oltreoceano. Quale? Quello del film ispirato a un videogioco cult: Call of Duty di Activision Blizzard, un progetto (molto voluto dai fan) di cui si parla da un po’ di tempo e che per la prima volta, con i nuovi rumors, sembra pronto a concretizzarsi davvero. Se ci fosse davvero ...

Stefano Sollima è in trattativa per dirigere il film di Call of Duty : Call of Duty, la celebre serie di sparatutto pubblicata da Activision, potrebbe presto arrivare nelle sale in un adattamento cinematografico, e a girare il film potrebbe essere addirittura un regista italiano, Stefano Sollima.Come riporta IGN, Sollima è attualmente in trattativa per la regia del film di Call of Duty, che nei piani di Blizzard e Activision inaugurerà un "universo simile a quello della Marvel". Il regista romano, dopo essere ...

Il Battle Royale arriverà in Call of Duty Black Ops 4? Indizi dai test su COD Online : Call of Duty Online potrebbe avere una modalità Battle Royale, che in italiano tutti chiamano semplicemente Battaglia Reale. COD Online è il titolo dedicato al mercato cinese e alcuni test di questa modalità di successo stanno prendendo forma negli ultimi mesi, come testimonia il video che potete vedere in basso. I filmati estrapolati dalle partite dal server di test del gioco sono emersi di recente, mostrando una versione beta di una modalità ...

Raggiungere il rank massimo di Call of Duty : WWII senza sparare un singolo colpo : Nel caso in cui siate giocatori piuttosto assidui di Call of Duty sicuramente saprete cosa significhi Raggiungere il rank massimo di "Master Prestige". Si tratta di Raggiungere il livello 55 per dieci volte fino ad arrivare all'undicesima che rappresentata questo rank massimo. Un processo lungo e tutt'altro che semplice per chiunque ma c'è chi non soddisfatto del gameplay classico del gioco ha deciso di inserire una difficoltà aggiuntiva: non ...

Call of Duty WW2 domina la classifica del mese di gennaio in UK : Se poco fa vi abbiamo riportato gli ottimi risultati di Shadow of the Colossus per PS4 in UK, che ha conquistato la vetta della classifica, ora vi segnaliamo la graduatoria generale di tutto il mese di gennaio nel Regno Unito.Ebbene, in questo caso, come riporta Games Industry, è Call of Duty WW2 a dominare la top 20 dei giochi più venduti. Ma non solo, infatti sono emersi anche altri interessanti dati, i quali confermano che sono stati venduti ...

Nuovi indizi per Call of Duty 2018 da parte di Treyarch - sarà Black Ops 4? : Innegabile i successo che ha avuto Call of Duty WW2 dal 2017 ad oggi: milioni di copie vendute, milioni di giocatori online a darsela di santa ragione, loot box acquistati (non vi nascondete dietro un dito, l'avete fatto anche voi). Ma ora è il 2018, è tempo di parlare di un nuovo Call of Duty. Per ora infatti viene chiamato Call of Duty 2018 perché non ha ancora un nome ufficiale, ma presto, secondo noi a giugno durante l'E3 2018, sarà svelato ...

Call of Duty WWII – The Resistance : Recensione - Trailer e Gameplay : Arriva la prima ed interessante espansione per Call of Duty WWII intitolata “The Resistance“, ed oggi su gentile concessione vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. La Resistenza vede il ritorno dei cecchini, una delle classi più amate dai videogiocatori, oltre di alcune mappe rivolte ai nostalgici,tra cui troviamo Occupation, Antropoid e Valkyrie. Call of Duty WWII – The Resistance ...

Call of Duty WWII registra il miglior lancio digitale di sempre su PlayStation : Mentre Activision ha confermato il team di sviluppo Treyarch come responsabile del prossimo titolo della serie Call of Duty, ecco che la compagnia svela i risultati finanziari dell'ultimo quarto del 2017, periodo che l'azienda conta dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017.Come segnala Dualshockers, dai dati emersi scopriamo che Call of Duty WWII, l'apprezzato sparatutto che ha riportato i giocatori alle ambientazioni storiche della Seconda Guerra ...