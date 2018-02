Calciomercato Inter | “Operazione incrociata” | deciso il futuro di Kondogbia e Cancelo

Calciomercato Inter - in estate nuovo assalto a Vidal : le manovre del Bayern e il retroscena che fa ben sperare : Calciomercato Inter – Non c’è due senza il tre. In estate e nel mercato di gennaio, l’Inter ha provato a regalare a Spalletti un centrocampista “assaltatore” ma la fumata bianca non è mai arrivata. Nella prossima sessione estiva di Calciomercato, la dirigenza nerazzurra farà un nuovo tentativo. Il nome in cima alla lista è quello di Arturo Vidal, già accostato al club meneghino in varie occasioni. L’estate ...

Calciomercato Inter - Wanda Nara : 'Due grandi squadre vogliono Icardi' : "In quest'ultimo periodo un paio di squadre importanti si sono avvicinate a Mauro" - ha detto Wanda in un'Intervista al Corriere dello Sport - "mostrando apprezzamento nei suoi confronti. Io mi ...

Calciomercato Inter - Wanda chiara : 'Due big vogliono Icardi' : Intervistata in esclusiva da 'Il Corriere dello Sport', Wanda ha ammesso che sul marito vi sono alcune squadre importanti, pronte a far follie pur di averlo: "Non ho incontrato Piero , Ausilio, ndr, ,...

Calciomercato Inter - Kondogbia : 'Pagherei 25 mln per riscattarmi e restare a Valencia' : Due stagioni altalenanti, fatte di alti , pochi, e bassi , tanti, , all'Inter. Un'esperienza conclusasi in estati con il prestito al Valencia , per Geoffrey Kondogbia . Dopo il Siviglia , ecco una ...

Calciomercato Inter - il dg del Valencia svela : “Ecco il futuro di Kondogbia e Cancelo” : Calciomercato Inter – In estate Inter e Valencia hanno portato a termine una sorta di scambio con Kondogbia trasferitosi in Spagna e Cancelo che ha fatto il percorso inverso. Per entrambi la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Intervenuto ai microfoni di ‘EFE’, il dg del Valencia, Mateu Alemany, ha fatto un punto sul futuro dei due giocatori: “Kondogbia? Abbiamo tempo fino al 31 di maggio per far valere la ...

Calciomercato Inter - svolta a sinistra : c'è Asamoah : 1 di 2 Successiva MILANO - Anche l'Inter avrebbe preso informazioni su Kwadwo Asamoah , il cui contratto con la Juventus andrà in scadenza al 30 giugno. Al momento la destinazione più probabile per il ...

Calciomercato Inter - tutto su Fofana : le contropartite proposte all’Udinese : Calciomercato Inter – L’Inter sembra in fase di ripresa dopo un periodo difficile in campionato, la squadra di Spalletti è reduce dal successo contro il Bologna ed adesso si prepara per la difficile partita contro il Genoa, qualche problema di troppo per il tecnico nerazzurro che deve fare i conti con assenze clamorose. Nel frattempo la dirigenza prova ad anticipare i tempi sul mercato, nel mirino è finito il centrocampista ...

Calciomercato Inter - a giugno via alla rivoluzione : quattro nomi per rinascere - ma serve la Champions! : Calciomercato Inter – L’Inter è attesa dalla trasferta insidiosa a ‘Marassi’ contro il Genoa. L’obiettivo è quello di ritrovare la continuità perduta dando seguito alla vittoria ottenuta con il Bologna domenica scorsa. Spalletti dovrà fare i conti con le possibili assenze di Icardi e Perisic, che comunque proveranno fino alla fine ad essere a disposizione. I tre punti sono quasi d’obbligo per i nerazzurri ...

E’ sempre Calciomercato : la Sampdoria guarda in casa Inter in vista di giugno : La Sampdoria sta disputando una stagione davvero importante. I blucerchiati hanno raccolto sin qui 41 punti e attualmente sono al quinto posto in piena zona Europa League. L’obiettivo è quello di riuscire a centrare la qualificazione alla seconda competizione europea, come successo all’Atalanta nella passata stagione. Domenica sera il ‘Doria’ sarà impegnato a San Siro nel delicato scontro diretto con il Milan, intanto la ...

Icardi via dall’Inter?/ Calciomercato - Alessandro Capello : da giovane si capiva sarebbe diventato un campione : Icardi via dall’Inter? Calciomercato, rinnovo e clausola in aumento, ma Raiola è alla finestra. Si discute in questi giorni il futuro del centravanti del club nerazzurro(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 18:30:00 GMT)

Calciomercato Inter : si allontana Icardi - vi sveliamo la trattativa segreta : Mauro Icardi, capitano e bomber dell'Inter, potrebbe presto fare le valigie. E questa volta non è il classico 'al lupo, al lupo' che spesso si è sentito negli ultimi due anni a proposito dell'attaccante argentino e della sua voglia di fuga dall'ambiente nerazzurro. Per guadagnare di più e anche per provare a vincere qualcosa. Se due estati fa, l'operazione Napoli era servita alla moglie - agente Wanda Nara per strappare un rinnovo da sei milioni ...

Calciomercato Inter - accordo totale con il giocatore Video : L'#Inter è dunque tornata alla vittoria dopo due mesi, battendo il Bologna a San Siro per 2-1. La vittoria ha consentito i nerazzurri di scavalcare la Lazio portandosi al terzo posto in classifica, con gli uomini di Simone Inzaghi che scivolano al quinto posto dopo la sconfitta per 4-1 contro il Napoli, con l'unico gol laziale siglato da Stefan #de vrij, difensore che da tempo è finito nel mirino della Beneamata [Video] per la prossima stagione. ...