Calciomercato | clamoroso scambio Pogba-Bale?

Calciomercato Lazio - clamoroso Nani : vuole già lasciare i biancocelesti! : La Lazio sta attraversando il momento più delicato della sua stagione. I biancocelesti sono reduci da quattro ko consecutivi tra campionato ed Europa League ma, a cominciare da lunedì, dalla sfida con il Verona, la squadra di Inzaghi ha l’opportunità di tornare alla vittoria visto l’impegno non proibitivo. Nello spogliatoio però sembra essere scoppiato un nuovo caso, dopo quello legato a Felipe Anderson. Questa volta il protagonista ...

Calciomercato Benevento - retroscena clamoroso : ha provato un doppio incredibile colpo : Calciomercato Benevento – Il Benevento è reduce dalla sconfitta contro il Napoli, una buona prestazione per la squadra di De Zerbi che ha dimostrato di essere in vita. Il mercato portato avanti dalla dirigenza è stato veramente importante, la squadra è uscita rinforzata e le prossime gare saranno fondamentali per rientrare in corsa per l’obiettivo. Nel frattempo emergono retroscena clamorosi, secondo quanto riporta ‘Gianluca ...

Infortunio Obi - tegola Mazzarri : errore di Calciomercato clamoroso - adesso come la mette Cairo? : Infortunio Obi, tegola Mazzarri: errore di calciomercato clamoroso, adesso come la mette Cairo?- Si sta giocando la 23^ giornata del campionato, in campo Sampdoria e Torino che stanno regalando grande spettacolo. Inizio positivo per la squadra di Mazzari vicina al gol con Iago Falque, a passare però è la Sampdoria, tiro di Torreira ma errore della barriera che si apre. Poi grande reazione della squadra ospite che trova subito il pareggio con ...

Calciomercato Napoli - clamoroso ritorno di fiamma per Verdi? : Calciomercato Napoli – Ultime ore caldissime in casa Napoli, continua la ricerca ad un attaccante d regalare al tecnico Maurizio Sarri. Sfuma definitivamente l’arrivo di Politano, il Sassuolo ha comunicato agli azzurri l’incedibilità dell’attaccante, il motivo è l’impossibilità di chiudere per un sostituto all’altezza dopo il no della Sampdoria per Caprari. Ed adesso? Un’idea è sicuramente quella che ...

Calciomercato Roma - clamoroso scambio con il Genoa : le ultime : 1/20 LaPresse/Ufficio Stampa AS Roma ...

Calciomercato - il valzer dei centrocampisti è clamoroso : intreccio “caldissimo” : Calciomercato che entra nel vivo con le ultime tre giornate che serviranno ai club di Serie A per puntellare le rispettive rose. Sul piatto nelle ultime ore c’è un intreccio legato ai centrocampisti che potrebbe toccare diversi club. Si tratta di un effetto domino davvero clamoroso che parte tutto dal caso Giaccherini. Il calciatore del Napoli è conteso da Chievo Verona e Sampdoria, e se nelle prossime ore i doriani dovessero spuntarla si ...

Calciomercato Juventus - clamoroso inserimento per Politano : furia Napoli - tutti i dettagli : clamoroso inserimento della Juventus nella corsa a Politano, scintille di mercato con il Napoli: pronto l'assalto all'esterno del Sassuolo LaPresse/Alessandro Fiocchi Un colpo di scena clamoroso, dopo ...

Calciomercato Sampdoria - clamoroso inserimento per Giaccherini : Calciomercato Sampdoria – Sembrava fatta per il trasferimento al Chievo ma nella ultime ore novità clamorose sul futuro dell’attaccante del Napoli Emanuele Giaccherini. Secondo quanto riporta Sky Sport la Sampdoria ha effettuato un sondaggio per il calciatore azzurro, problemi in casa blucerchiata per l’infortunio di Praet, Giaccherini anche con caratteristiche diverse potrebbe risultare una nuova soluzione in entrata per la ...

Calciomercato Napoli - clamoroso : la Juventus mette i bastoni tra le ruote! : 1/16 LaPresse/Alfredo Falcone ...

Clamoroso Pedullà : 'Il Calciomercato della Fiorentina è chiuso' Video : La #Fiorentina, dopo la rivoluzione estiva, aveva programmato almeno 2-3 interventi a gennaio, per sistemare la rosa. In particolare almeno un terzino titolare, con la cessione di Maxi Olivera, bocciato da Paulo Sousa e bocciatissimo da Stefano Pioli, poi un centrocampista per sostituire il quasi mai utilizzato Cristoforo o Sanchez, adoperato un pochino di più rispetto all'uruguaiano, ma comunque alla ricerca di una squadra dove possa giocare ...

Balotelli alla Juventus?/ Calciomercato news - Pardo : sarebbe clamoroso - se non che... (ultime notizie) : Mario Balotelli alla Juventus? L'indiscrezione di Calciomercato arriva dall'Inghilterra. Parla Pardo: colpo clamoroso se non che di solito i bianconeri...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 15:58:00 GMT)

Calciomercato Parma - colpo clamoroso : ecco Ciciretti per l’attacco! : 1/14 LaPresse/Gerardo Cafaro ...

Calciomercato - Real Madrid e Psg potrebbero dar vita allo “scambio” più clamoroso della storia : Il Real Madrid vive un periodo di crisi profonda. La vittoria in Liga manca ormai dallo scorso 9 dicembre. Il ko rimediato con il VillarReal al ‘Bernabeu’ rischia di far scivolare i Blancos a -19 dal Barcellona capolista. Florentino Perez in estate è pronto a rivoluzionare la sua creatura con Zidane destinato a lasciare la panchina del club spagnolo. In sede di Calciomercato invece il patron delle Merengues vuole soffiare Neymar al ...

Calciomercato Lazio - clamoroso colpo di scena sul futuro di De Vrij : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente importante in campionato, Europa League e Coppa Italia, l’intenzione è continuare a sorprendere fino al termine della stagione. Nelle ultime ore clamoroso colpo di scena sul futuro del difensore De Vrij, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il calciatore al rientro dalle vacanze dovrebbe rinnovare il contratto con i biancocelesti. Accordo per ...