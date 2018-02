Calcio | l’elenco dei 24 convocati dell’Italia di Luigi Di Biago per lo stage di

oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Ha avuto ufficialmente inizio il nuovo corso della Nazionale italiana didiDi Biagio. Sono 24 gli Azzurriper loin programma da lunedì 26 a mercoledì 28 febbraio al Centro Tecnico Federale di Coverciano, primo raduno del 2018 a cui non prenderanno parte i calciatori delle squadre impegnate nel posticipo della 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie A (Cagliari-Napoli) e dei quattro club che la prossima settimana scenderanno in campo i match di ritorno della semifinale di Coppa Italia (Atalanta, Juventus, Lazio e Milan), ad eccezione del difensore atalantino Alessandro Bastoni grazie alla disponibilità del club bergamasco. Come recita il comunicato, sarà dunque Di Biagio a guidare la compagine in occasione delle delle due amichevoli con l’Argentina e l’Inghilterra che si disputeranno rispettivamente il 23 marzo a Manchester e il 27 a Londra. Inoltre ...