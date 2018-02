: #M5s: Caiata, sono innocente ma mi autosospendo - TgLa7 : #M5s: Caiata, sono innocente ma mi autosospendo - repubblica : Elezioni, indagato per riciclaggio candidato scelto da Di Maio. Caiata: 'Sono innocente ma mi sospendo da M5s' - Adnkronos : #M5S, #Caiata: 'Sono innocente ma mi autosospendo' /LEGGI -

Si dicee si autosospende da M5S Salvatore,il candidato in Basilicata indagato per riciclaggio., che è anche presidente del Potenza Calcio,spiega che si tratta di un caso del 2016,che credeva archiviato e che per questo motivo non ne aveva accennato al M5S."Metto a disposizione la documentazione per chiarire",aggiunge. Sul caso interviene Di: "Al di là delle sue eventuali responsabilità penali, per le nostre regole omettere una informazione del genere giustifica l'esclusione dal Movimento 5 Stelle".(Di venerdì 23 febbraio 2018)